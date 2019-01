Polémica por estudio de microzonificación sísmica de Armenia

Luego de que el director del Departamento de Planeación de Armenia, Fernando Arias Romero, señaló en varios medios de comunicación que el estudio de microzonificación sísmica “es innecesario para ciudad”, algunos académicos y expertos le han salido al paso a las declaraciones del funcionario que recientemente llegó al cargo.

Arias aseguró en medios locales que este estudio "solo sirve para que algunos constructores puedan aplicar de manera menos exigente las normas NSR10 reglamentada para la categoría de sismicidad alta".



No obstante, desde hace varios años, docentes e investigadores de Universidad del Quindío y otros sectores de la ciudad, han dicho que la armonización o actualización de este estudio es una deuda pendiente con el municipio, que está ubicado en una zona de alto riesgo sísmico.



Este estudio se realizó por primera vez en el 2000 con recursos donados por organizaciones internacionales.



Varias administraciones municipales han intentado adelantarlo pero por falta de recursos no se ha logrado. Incluso, desde el 2017 la Universidad presentó una propuesta de armonización de microzonificación sísmica de Armenia e incluyó una zonificación indicativa de Calarcá, Montenegro y Quimbaya, y un estudio un poco menos avanzado en los ocho municipios restantes. Este proyecto tardaría unos 18 meses y cuesta unos 5.150 millones de pesos que se financiarán con recursos de regalías.



El vicerrector de Extensión y Desarrollo Social de la Universidad del Quindío, el ingeniero Luis Fernando Polania señaló a través de un comunicado que tras las observaciones de Arias Romero sobre la microzonificación de la ciudad, se hacen necesarias algunas precisiones.



"La microzonificación permite el diseño y construcción sismo resistente considerando la respuesta sísmica local y particular específica para cada parte de la ciudad. Por esta razón, los diseños que se efectúen utilizando la microzonificación representan las fuerzas sísmicas probables esperadas en cada sitio de la ciudad. La construcción resultante, (…) en la generalidad es más costosa y en una minoría pueden ser de menor costo".



Además, según el director del Observatorio Sismológico de la universidad, el ingeniero Hugo Monsalve, “la norma establece que por ley se debe hacer la microzonificación en ciudades de más de 100.000 habitantes, como Armenia”.



Por su parte el geólogo y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias, Armando Espinosa Baquero advirtió que el estudio es necesario porque "hay dudas sobre algunos terrenos en los que se construyó sin tener la microzonificación".



El alcalde de Armenia, Óscar Castellanos le dijo a este medio que, contrario a lo que piensa el funcionario de su gabinete, "la microzonificación sí es necesaria, y considero que no podemos ser ajenos a que todas las herramientas que nos beneficien y que nos sirvan para prever situaciones como la ocurrida, son de total importancia y de buen recibo para el alcalde de Armenia. Nosotros no estamos exonerados a que pueda ocurrir otro sismo en la ciudad y debemos estar preparados para ello".



Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO

Armenia