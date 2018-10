Las pruebas contra el estadounidense señalado por explotación sexual

La Fiscalía General de la Nación no da su brazo a torcer en la lucha contra la explotación sexual de menores y la trata de personas en Cartagena.

Michael Edward Fanale se convirtió este fin de semana en el primer extranjero, solicitado en extradición por las autoridades colombianas y con circular azul de la Interpol, capturado por explotación sexual con menor.



“Habíamos solicitado en extradición a cuatro ciudadanos extranjeros: dos estadounidenses, un ciudadano alemán y un argentino, a quienes por procesos judiciales les advertimos que habían cometido actos de accesos sexuales con menores de edad y se solicitaron circulares azules a la Interpol con el objeto de capturarlos”, recordó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.



Fanale, de nacionalidad estadounidense, había ingresado al país por el Aeropuerto de Rionegro (Antioquia). De inmediato se prendieron las alarmas de las autoridades.



Más tarde tomó un vuelo con rumbo a Cartagena, donde luego de hacerle seguimiento a sus pasos por la capital del Bolívar fue capturado.



Según la Fiscalía, Michael Edward Fanale fue captado en cámaras de seguridad en la zona conocida como la Torre del Reloj, en pleno Centro Histórico de Cartagena. Allí se evidenció cuando se dispuso a contratar los servicios sexuales de una menor de edad, quien era explotada por una red criminal que la vendía al mejor postor.



La Fiscalía también cuenta con material probatorio del ingreso de este hombre y la niña al Hotel Arthur de San Agustín, a pocos metros de la Torre del Reloj, donde estuvo varias horas con la menor en una habitación, según el ente investigador.

El hotel fue incautado con fines de extinción de dominio, así como otro hostal residencia, el cual ya había sido sellado en un primer operativo, pero los dueños le cambiaron el nombre y lo seguían operando.



Antes de la captura del ciudadano estadounidense ya había sido capturado un turista nacional, quien fue imputado por violación del artículo 217 del código penal que expone los delitos de explotación sexual comercial con menor de edad.



“Las penas que enfrentan estos hombres son de entre 24 y 25 años; con el agravante de llevarse a cabo dichas actividades en viajes de turismo, nacional o extranjero. Las penas se agravan en la mitad: es decir, 12 años y medio más, para una pena a imponer de 37 años y medio, sin beneficios de ninguna naturaleza por tratarse de menores de edad, así se allanen a los delitos”, agregó el jefe del ente investigador.



Pese a que Michael Edward Fanale fue hospitalizado luego de su captura por problemas de tensión, y está en un tratamiento clínico en urgencias, fue presentado ante juez de garantía dentro de las 36 horas siguientes a su captura.



Dentro de la misma operación Vesta, el fin de semana, la Fiscalía ratificó la recaptura del ciudadano israelí Liad Tsukrel, vinculado a una red de explotación sexual que operaba desde la temible Casa Benjamín. El hombre había quedado en libertad, durante las audiencias preliminares, con el argumento de que no hablaba español y no entendía los delitos que se le imputaban. No obstante, la Fiscalía demostró que sí habla y entiende el idioma.



JOHN MONTAÑO

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena