'Mi revocatoria la lidera un señor que está en la cárcel': Jairo Yañéz

El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, es otro de los alcaldes que está en la mira de los 57 movimientos pro revocatorias, que se desataron este año en el país, buscando derrocar a los mandatarios recién elegidos, incluso en grandes capitales como Bogotá, Medellín, Cartagena y Bucaramanga.

Yáñez, como varios de los alcaldes en el listado, es de corte independiente. Se alzó con la Alcaldía recogiendo firmas y con una de las campañas políticas más austeras del país, gastando solo 90 millones, que le permitieron vencer a Jorge Acevedo, quien contaba con el guiño del entonces alcalde Cesar Rojas y con el respaldo de la maquinaria de Ramiro Suárez Corzo (condenado por parapolítica y homicidio).



Ahora, tras un año de mandato, el movimiento ‘De que se va, se va, póngale la firma’, se inscribió para buscar su revocatoria y está esperando que autoricen la recolección de firmas.

¿Qué significa para usted esta iniciativa de revocatoria?

Primero que todo hay que entender la democracia de nuestro país y como alcalde uno tiene el derecho y el deber de responder y someterse a lo que corresponda. Entonces, para mí es muy importante este momento para hacer un análisis profundo de cuál es el origen, el análisis de causa y efecto de la situación. Yo estoy seguro de que este hecho va a contribuir a que el discurso sobre la ciudad se enriquezca.



La revocatoria es el mejor escenario para poner sobre la mesa la política al mando de todos los hogares. Toda la ciudadanía tiene que entender lo que significa la política puesta al mando de la ciudad, en el sentido de que es el arte de vivir en comunidad, y esa es la nueva política que estamos haciendo, estamos cambiando la política.



Quiero que con esta revocatoria hablemos todos, entre los gremios, las familias, las universidades. Entonces, todo este tema es muy importante para la historia de la ciudad.

¿Quiénes están detrás de su revocatoria?

La revocatoria la lidera un señor que está en la cárcel condenado por homicidio, el señor Ramiro Suárez. Él tiene un poco de áulicos o lacayos aquí que se quedaron sin el botín gracias a nuestro plan de trabajo. Porque en manos de todo ese grupo liderado por ese señor, quien había irradiado todo el proceso de manipulación y malversación de los recursos públicos, pues obviamente son personas que nunca van a dejar de llorar y van a seguir disparando con el único fundamento de recuperar el poder, lo cual nosotros rechazamos y la gente de Cúcuta tampoco quieren que vuelva. Eso sí está perfectamente claro.



Este grupo politiquero todavía tiene sus áulicos y todavía manipulan, pero esa es la lucha frontal que tenemos que plantear con argumentos y demostraciones. La ciudad debe entender que la corrupción no se ha ido y no se irá con la revocatoria, este es un debate que se quedará toda la vida en la ciudad, porque los recursos públicos debemos protegerlos entre todos.

En encuestas de favorabilidad realizadas en el país usted está entre los alcaldes con menor aprobación, ¿A qué se debe eso?

Si tú te pones a mirar, en medio de la pobreza - que es un cáncer muy difícil de curar en Cúcuta- cualquier persona que tú llames en este momento y le preguntes por el proyecto de las plantas de tratamiento de agua del río Zulia y el río Pamplonita, que es un proyecto trascendental para el bienestar de la ciudad, no lo valoran. Si yo te digo que estamos haciendo proyectos que permitirán generar recursos importantísimos en la disponibilidad de recursos propios para ejecutar obras, esas personas que tú llamas para preguntar qué les parece el alcalde te dirán: ¡No, mal! Porque el problema nuestro es con la pobreza en la ciudad.



La pobreza en Cúcuta en estos momentos es del 80 por ciento, debido a la politiquería y a que los políticos del pasado esquilmaron a la ciudad, entonces a esas personas las llamas y su percepción es negativa. Además, debemos sumar que posiblemente hemos tenido problemas de comunicación asertiva sobre los avances en nuestros programas, los cuales todos los días demuestran que los números de la ciudad mejora pero que tardan un tiempo en consolidarse.



Ahora la ciudadanía puede decir que no tienen internet y no pueden estudiar sus hijos, entonces están en la calle, lo que los convierte en presa de la delincuencia e incrementa la percepción de inseguridad; pero eso puede cambiar en unos seis meses cuando ya se empiece a ejecutar el acuerdo que hicimos con la empresa de telecomunicaciones en Bogotá. Del mismo modo los demás proyectos.



Entonces, naturalmente la ciudad necesita un tiempo para apuntarle a estos factores que son determinantes y sobre los cuales pienso que en la medida de que se cuenten más y mejor las cosas que hacemos; se logre que la gente pueda cambiar ese concepto de que el alcalde es el responsable.

¿El Concejo, donde quizá hay personas involucradas con Ramiro Suárez, tiene algo que ver en el avance que los cucuteños perciben como invisible en su plan de desarrollo?

Todos los días logramos un mejor acercamiento con el Concejo de Cúcuta. Yo estoy seguro de que hasta los mismos partidarios de este señor se han venido dando cuenta que esa no es la forma ni el modelo que acepta la ciudadanía. Cada vez se entiende más que a la gente no se le puede comprar la conciencia y que la gente está rechazando todos los días los 20 mil o 30 mil pesos que al otro día los vuelve a dejar en lo mismo. La gente rechaza este tema de la corrupción a pesar de la pobreza.

¿Cree que hay un movimiento nacional para tumbar a los alcaldes que llegaron, según ellos expresaron en sus campañas, como independientes y sin maquinarias?

Es posible que sí. Lo que nosotros hemos construido particularmente en Cúcuta es un movimiento local que tiene como fundamentos filosóficos: no mentir, no robar y no traicionar. Y nuestro fundamento político es tratar de enviar este mensaje a la política tradicional.



Jairo Yáñez demostró que con solo una pequeña ayuda en publicidad, medio y redes sociales, logramos sensibilizar a la gente, sin comprarle la conciencia a nadie.



Hemos sido testigos de cómo personas de la mayor dignidad como el doctor Antanas Mockus, como Sergi Fajardo y Rodolfo Hernández han demostrado que la política se puede hacer de una manera diferente. Ese modelo cívico es el que nosotros estamos implementando en Cúcuta.

¿Qué tanto ha avanzado la alcaldía de Jairo Yáñez en su plan de desarrollo durante este primer año de mandato?

En este primer año de gobierno hemos tenido un avance presupuestal del 94 por ciento y -con todo y pandemia incluida- hemos logrado planificar casi todos los proyectos que vamos a desarrollar en Cúcuta, teniendo en cuenta, y es importante que la gente lo sepa, que cuando nosotros llegamos no había en proceso ni un solo proyecto para la ciudad, lo tuvimos que hacer todo desde cero.



Estamos avanzando en una lista de proyectos que desembocarán en la solución a una gran parte de los problemas de la ciudad, que es la falta de empleo.



Entre ellos están la mejora en la red de internet para la ciudad, lograr que toda la ciudad tenga acceso al gas natural y la implementación de vías principales, secundarias y terciarias. Si cumplimos estas tres metas, logramos que más empresas nacionales e internacionales vengan a Cúcuta y así generamos más empleos, más bienestar en nuestros ciudadanos, reducimos la pobreza y mejora el superávit financiero de la ciudad.

Durante su campaña prometió que convertiría a Cúcuta en el lugar ideal para que las empresas inviertan, lo que generaría miles de empleos nuevos, ¿cuántas empresas llegaron a Cúcuta en el 2020 y cuántas espera al final de su gobierno?

Nosotros pensamos que si la dinámica continúa, sabiendo que este primer año se formalizaron en zonas económicas sociales especiales 800 empresas en Cúcuta, soñamos que en la medida que se flexibilice la pandemia y naturalmente se reactive la demanda podamos atraer por lo menos a 500 empresas más cada año, para un total de 1.500 empresas en los próximos tres años y 2.300 en el total de todo nuestro gobierno.



De estas 800 empresas que han llegado, hay 167 que son venezolanas. Algo que nos alegra muchísimo y nos parece clave, porque queremos conectarnos más frecuentemente con los inversionistas de allá y hacerles entender que aquí tenemos la oportunidad de generar los espacios en una nueva zona franca y una nueva ampliación de zona industrial para que puedan ver que tenemos interés de proteger la industria que se pueda montar en Cúcuta y -naturalmente- que seamos un aplataforma, porque tarde que temprano Cúcuta se convertirá en el cordón umbilical para la recuperación de Venezuela.



Sin embargo, esa atracción de empresas e inversión extranjera va a depender de nuestra disponibilidad de gas natural. Actualmente todas las empresas necesitan trabajar con energías limpias y si no tenemos la red de gas no van a querer venir a trabajar acá con nosotros.



Pese a que tenemos la oferta -que fue una propuesta clave durante la campaña- de que no pagarán impuestos durante los primeros cinco años y luego pagarán solo la mitad durante los próximos diez, si no contamos con una infraestructura que ofrecerles, ellos no van a venir hasta acá.



De este modo, el gas natural -como explicamos antes- es clave para el desarrollo de Cúcuta. Si las logramos atraer vamos a poder competirle a ciudades como Barranquilla y Medellín, y en vez de recuperar empleos -algo que señaló el Dane recientemente mente y que está bien, pero no es suficiente- vamos a generar muchos más. Dichos empleos hacen parte de este proceso circular para el bienestar de nuestros ciudadanos.

¿Cuáles son las obras principales que tendrá Cúcuta al final del periodo de Jairo Yáñez en la Alcaldía de Cúcuta?

Cúcuta está recuperando su capacidad de endeudamiento, esa fue una de las labores que desarrollamos en el 2020.



La ciudad en este momento tiene para invertir, en este primer semestre, más o menos unos 150 mil millones de pesos en nuestros proyectos desarrollados en el marco de los Centros de Pensamiento Urbano del Área Metropolitana.



Estos proyectos son, por ejemplo, seis infraestructuras que se llaman Corazones de Barrio, unas obras de 3.500 metros cuadrados con las cuales se busca la descentralización de la administración municipal, para que en las comunas de Cúcuta tengamos centros administrativos que velen por el bienestar de las mismas. Allí tendremos centros de emprendimientos, bibliotecas públicas, espacios para que la gente se pueda reunir y presentemos el plan de recuperación de cultura ciudadana.



Estos seis o siete Corazones de Barrio vamos a empezar a construirlas este mismo año. Además, también los construiremos en los 10 corregimientos de Cúcuta, que son áreas rurales que representan el 92 por ciento de nuestro territorio y que antes estaban abandonadas y los politiqueros las usaban solo para comprar votos.



Otro proyecto clave es el teatro cultural de la ciudadela de Atalaya. En esa zona vive casi la mitad de la población de Cúcuta y necesita una infraestructura de esas en la cual también vamos a desarrollar las instalaciones de una emisora cultural que va a ser apoyada por los jóvenes del sector. En esta emisora, que transmitirá por AM y FM, los jóvenes serán los responsables de crear el contenido. También, tendrá su espacio de biblioteca pública y centro de exposiciones. en fin, dinamizar todo lo que sea arte y cultura en un teatro para incorporar a la gente en una dinámica diferente, en la cual vivamos nuestra cultura y nuestros emprendimientos.



Y en cuanto a proyectos de vivienda, servicios públicos e infraestructura vial, ¿qué le espera a Cúcuta?

Aquí tenemos un proyecto muy ambicioso que se llama catastro multipropósito, el cual entraría para solucionar la mayoría de los problemas que tiene a Cúcuta en estos momentos en la pobreza y la inseguridad.



A partir de este año nos ocuparemos de la actualización en el área urbana y en el 2022 iniciaremos el proceso de habilitación en el área rural. Esta es la mejor herramienta para erradicar los cultivos ilícitos, entregando títulos de propiedad a los campesinos, así no preferirán sembrar coca, porque ahora el terreno es suyo y deben responder por él. Así vamos a incentivar a los campesinos a sumarse a la actividad económica formal. Además, los vamos a apoyar para que incluyan la tecnología en su producción y sus trabajos, no los vamos a dejar solos luego de entregarles la tierra. El estado ya abandonó hace muchos años esa zona, pero nosotros no.



De otro lado, el catastro multipropósito va a competir con los ilegales en Cúcuta. Esta ciudad tiene más del 60 por ciento de su área urbana en la irregularidad, una evidencia del estado de descomposición social. Entonces, la idea es que la gente no acuda al urbanizador pirata que le vende un lote malo, donde no llegan servicios públicos y que -incluso- están en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación; sino que tenga la oportunidad de tener una vivienda digna, con servicios públicos y en una zona segura. La idea es que esas personas que están en esas zonas las podamos mover a zonas nuevas y darles sus casas nuevas con muchas facilidades y garantías.



De paso, con las demás propuestas que mencionamos para generar la llegada de empresas y empleos, van a tener un trabajo para que esa casa que se les entrega no se les convierta en una deuda o una carga, porque si les damos la casa y no tienen trabajo, van a seguir estando mal. Así, gana la gente y gana el municipio.



Además, con este proyecto también matamos una de las semillas de la corrupción, porque esas zonas de invasión son utilizadas por los políticos inescrupulosos para hacer politiquería, a ellos les conviene que la gente siga allí para prometerles cosas, conseguir sus votos y luego olvidarse de ellos.



Sabemos que esto no se va a lograr del todo en los tres años que nos quedan, pero la idea es hacer todo lo que se pueda en este periodo y que el plan quede estructurado para que lo continúen las futuras administraciones.



Los demás son proyectos de infraestructura vial que son importantes para permitir que la economía de Cúcuta fluya. Vamos a pavimentar 200 calles por año y construir varias vías fundamentales para la ciudad y la región, trabajo que -bajo nuestra premisa de contratación limpia por concurso- generará muchos empleos para nuestros mismos habitantes.



Dentro de Cúcuta serán la vía de Las Américas, la doble salida del barrio Aeropuerto, la salida de la avenida Kennedy y la segunda calzada del anillo vial occidental. Además, nuevas concesiones como la vía anillo vial Cúcuta - El Zulia - Sardinata.



Finalmente, lo que mencionamos ya del gas natural. Al oriente (Venezuela) tenemos una reserva enorme de gas natural, pero no es nuestra y en la ciudad no hay gas natural. En la zona franca y en la zona industrial no hay gas natural. Vamos a solucionar ese problema cuanto antes y ya tenemos presupuestados 60 millones de dólares para construir nuestra red de gas natural.



Con todo lo anterior, logramos lo que mencionamos: inversión, empleos y bienestar.

Finalmente, en cuanto a la pandemia, la ciudad ya llegó a 33 mil casos de covid-19 y 1.752 fallecidos y ahora se está a la expectativa de la vacunación, ¿cuántas dosis llegarán y cómo vacunarán a los migrantes?

Lo que está estimado en cuanto a la vacunación de los migrantes, es que serán vacunadas todas las personas que estén registradas y tengan su permiso especial de permanencia. Esas personas están incluidas en el volumen de los cinco grupos que diseñó el Ministerio de Salud para las fases de vacunación.



El protocolo, por el momento, indica que las dosis de vacunas de Cúcuta se conservarán en un centro de acopio en Bucaramanga, aunque ya estamos gestionando nuestro propio centro de acopio.



En las cinco fases de vacunación para Cúcuta se aplicarán un total de 858.267 dosis en aproximadamente un año y medio, trabajo para el cual necesitaremos de unos 500 trabajadores que administren las dosis.



Además, estamos trabajando continuamente con Migración Colombia para establecer cómo será la vacunación para los migrantes indocumentados y los pendulares. En Cúcuta hay unas cinco mil personas que a diario cruzan las decenas de trochas que hay entre nuestro territorio y Venezuela, esas personas representan un foco de contagio y aún no se ha establecido cómo las vamos a vacunar. Hemos aportado soluciones a Migración Colombia, como la identificación biométrica, y estamos esperando sus respuestas.

DUVÁN ÁLVAREZ D.

REDACTOR NACIÓN ​