Mi IPS Eje Cafetero cerró su atención de urgencias en Manizales

A la Corporación MI IPS regional Eje Cafetero, que atendía a usuarios de la EPS Medimás, Nueva EPS y Sanidad Militar, se le venció el plazo para subsanar los incumplimientos de habilitación de los servicios de urgencias dispuestos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC).

Por esta razón, la DTSC cerró temporalmente los servicios que la IPS prestaba en el Hospital Infantil de Manizales. Cabe aclarar que eran subcontratados y nada tienen que ver con el hospital.



Esta medida se tomó tras la visita de inspección, vigilancia y control que se realizó a esa entidad el 2 de este mes y en la que, según la DTSC, se hallaron incumplimientos.



“No cumplía con los estándares de habilitación pues no existe disponibilidad de los servicios de transporte asistencial y hospitalización, propios o contratados, soportados formalmente”, señaló la subdirectora de Prestación de Servicios y Aseguramiento de la DTSC, Adriana Ramírez Cataño.



Esto lo que quiere decir es que solo podían atender las urgencias, pero no tenían como seguir brindado el servicio, no tenían camas para hospitalizar, ni contrato con otro hospital ni mucho menos ambulancia para llevarlos, por lo que las quejas eran constantes.



La funcionaria precisó que la atención de los usuarios se garantizará en cualquier entidad del municipio de Manizales, según dicta la ley. Sin embargo, la Territorial informó que la atención se prestaría específicamente así: usuarios de Medimas, en Assbasalud la Enea; usuarios de Nueva EPS y Sanidad Militar en el SES Hospital de Caldas y la clínica Avidanti.



Al conocerse la inhabilidad, la mayor preocupación de la ciudadanía era la atención de menores de edad. Inquietud a la que Ramírez respondió que allí “no se prestaba atención exclusiva a menores, sino también a adultos”.



Además, resaltó que Manizales cuenta con 123 camas pediátricas, lo que garantizaría la atención de esa población.



Entre tanto, Christian Pérez, director del colectivo Por la Salud Caldas, comentó que esta institución no es ajena a la crisis financiera del sector, y aunque en esta ocasión era por tema de servicios, sí trae el lastre de falta de pagos por parte de las EPS.



“Hace más de dos años venimos denunciando la situación por la que atraviesa, hubo un tiempo en el que no tenía ni para comprar sábanas. Hoy hay varios profesionales a los que les adeudan sueldos y otros a los que no se los suben hace años”, señaló Pérez.



El cierre de este servicio es temporal, pues si consideran que –de nuevo- cumplen con los requisitos solicitados por el Ministerio de Salud y la DTSC, pueden pedir una revisión que les permita reabrir sus puertas.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES