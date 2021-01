'Estuve 21 días al borde la muerte por una cirugía estética mal hecha'

"Mi hija está viva por un milagro de Dios, igual que su nombre", relata -entre lágrimas- la profesora Ana María Martínez Crespo, madre de Ana Milagros García Martínez, la médica de 28 años que se encuentra en proceso de recuperación en la Clínica Erasmo de Valledupar, luego de que le realizaran una lipólisis láser en una clínica de procedimientos estéticos de esta ciudad.



"El procedimiento lo realizó Luisa Guerra, médica esteticista, el pasado 28 de diciembre. Le succionó la espalda y la parte abdominal. A los pocos días, la salud de mi hija empeoró y empezó a drenar materia fecal", comentó Martínez.



A partir de allí, la paciente fue valorada por un equipo de especialistas, quienes diagnosticaron la causa del problema: Fascitis Necrotizante de la pared abdominal, donde -según ellos- la paciente perdió entre el 70 y 80 por ciento de la pared abdominal.



"Tuvo una complicación secundaria al evento de la cirugía, ya que presentaba una malformación en la pared abdominal que hacía que los intestinos estuvieran fuera de la pared. Cuando la operan se encuentran con esta situación", explicó uno de los cirujanos plásticos que la valoró.



Durante las siguientes horas, Ana Milagros fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos del centro hospitalario, donde permaneció 21 días.



Su vida quedó en un paréntesis y sus planes de salvar vidas en su tierra natal, San Juan del Cesar (Sur de La Guajira), quedaron aplazados.



A partir de entonces, su familia se conectó en oración y -aferrada a la fe en Dios-abrigó la esperanza para afrontar la situación.



"Estaba muy grave. Le pedí a Dios que le enviara un ángel sanador", dijo la madre.



Con el paso de los días, una expresión de vida se dibujó en el rostro de la joven, quien experimentó una notable mejoría.



"Mi hija me contó: 'Mami, cuando estaba en un estado crítico, sentí la presencia de alguien frente a mí'", narró la madre, a renglón seguido, dijo: “"le pregunté si era un hombre. Ella negó con la cabeza. Entonces, ¿una mujer? Y volvió a negarlo. Luego, con la mano derecha me indicó que se trataba de un niño", recalcó la madre.



Un suceso extraordinario que Martínez Crespo describe más allá de las buenas atenciones médicas, del cual hace parte un proceso milagroso.



"Estoy muy agradecida con los médicos de la clínica. Sin embargo, creo que Dios usó como instrumento de sanación el alma del 'angelito' Fredinson Hernádez, 'El papa', un niño que murió a los 12 años en San Juan del Cesar. Su hermana Jacqueline es la mediadora en esas oraciones. La fe hace milagros, solo debemos confiar", sostiene con firmeza la profesora.



"Cuando mi hija se recupere totalmente, le haremos una gruta al 'angelito', con la virgen de Fátima y sus tres pastorcitos", subrayó.



Denunciarán el caso

En medio del drama que vive la familia, Ana Martínez siente la necesidad de advertirle a la sociedad lo traumático que ha sido para ellos el desenlace de esta intervención quirúrgica.



"Somos gente de paz. Sin embargo, queremos que la historia de mi hija no se repita. Fue una cirugía practicada por una persona que no tiene las competencias. No cuenta con título de Cirujana plástica, hasta donde sabemos, y no le practicó exámenes para detectar lo de la hernia que dicen tenía mi hija. Solo realizaron los rutinarios y de electrocardiograma", subrayo.



En igual sentido, afirma que denunciará el caso ante las instancias pertinentes, ya que, según ella, les ha generado costos económicos y, además, se han visto afectados psicológicamente.



"Al principio, la doctora Luisa dijo que existía una póliza 200 millones de pesos. Luego me dicen que por 100. Según la clínica, era de 70 millones, dinero que fue invertido en el tratamiento. De hecho, tuve que hacer un depósito de 10 millones para que sigan atendiendo a mi hija. La doctora no ha aportado nada, se mantiene en silencio con nosotros”, puntualizó.



La médica se defiende

La médica esteticista, Luisa Guerra, quien lleva una década realizando este tipo de intervenciones, aclaró lo sucedido.



"Esta paciente tenía una enfermedad oculta. Presentó una eventración producto de una cirugía que ella tuvo hace nueve años. Es decir, era como una hernia, una porción pequeña del intestino que estaba asomada en la pared abdominal al momento de practicarle el procedimiento, esa parte se perforó y quedó drenando sobre la pared abdominal. A la paciente no se le produjo una peritonitis", explicó la médica esteticista.



Además, defiende su trabajo profesional, aduce que tiene un récord de intervenciones exitosas, que está preparada académicamente y que su campo de acción le permite legalmente realizar este tipo de procedimientos.



"Si soy idónea para realizar este trabajo. Tengo mis competencias, mis cursos, horas de entrenamiento, legalmente si puedo realizar este tipo de procedimientos. Lo que sucedió es un caso fortuito, es la primera vez que me ocurre una situación como esta. Cualquier profesional que la hubiera operado se hubiese encontrado con esta eventualidad", recalcó la médica esteticista.

Ludys Ovalle

Especial para El Tiempo

Valledupar