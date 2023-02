La información que una joven, que hacía parte del grupo delincuencial ‘Los Maruchos’, le habría entregado al grupo del ‘Tren de Aragua, sería la causa que condujo a la tortura y muerte de una mujer de 17 años de nacionalidad venezolana, el pasado 10 de septiembre en Granada (Meta).



Los investigadores del asesinato de la mujer, cuyo cuerpo fue semienterrado en una platanera, en zona rural de Granada, llegaron a esa conclusión y a la captura de los responsables del homicidio, tras la sangrienta disputa que libran las dos bandas delincuenciales trasnacionales por el negocio del microtráfico, la extorsión y homicidios selectivos mediante torturas.



Todo apunta a que el grupo ‘Los Maruchos’, en Bogotá, contactó a uno de sus hombres de confianza y contrato a otro sicario para que ejecutan el macabro plan que inició contactando a la mujer e invitándola a un paseo al departamento del Meta.



Los dos hombres y la mujer se hospedaron en un hotel en el municipio de Granada y tras torturarla y asesinarla, llevaron el cuerpo hasta un lugar apartado en zona rural y la semi enterraron. Allí, los campesinos alertaron a las autoridades de un extraño hallazgo.



Desde ese momento, se inició todo el proceso de investigación adelantado por efectivos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) Meta, en coordinación con la Fiscalía No. 35 seccional de Villavicencio, indicó el comandante de la Policía del Meta, coronel Jeison Freddy Sora Cruz.



Los investigadores se orientaron por las pruebas y elementos materiales de la escena del crimen, así como por la inspección que hicieron al hotel de Granada donde se habían hospedado los dos hombres y la joven mujer; y algunos de los lugares visitados en esa población en la región del Ariari. De esa manera logran captar los rostros de cámaras de seguridad, hacer seguimientos y rastreos hasta dar con el paradero de los dos sujetos.



Y con una orden de la Fiscalía, llegaron hasta el barrio Santa Fe, en zona céntrica de Bogotá, para hacer efectiva la captura por el delito de feminicidio agravado contra Robinson Andrés Enciso Luján, alias ‘El Gordo’ y Luis Orlando Garzón González, alias ‘El Loro’, señalados de ser los presuntos autores materiales de la muerte de la menor de edad.



Entre los antecedentes judiciales de estos sujetos, alias ‘El Gordo’, de 26 años de edad, registra con tres anotaciones en calidad de indiciado ante el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía, por los delitos de homicidio, hurto y daño en bien ajeno. En cuanto a 'El Lobo’, de 32 años, registra tres anotaciones por hurto, dos por homicidio, una por fabricación, tráfico, porte y/o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y/o municiones.



“Este resultado se convierte en un avance importante en la lucha contra grupos y estructuras criminales, no solo en nuestra región sino en todo el país. El incesante trabajo de la Policía se orienta y focaliza para la seguridad y tranquilidad de los habitantes en el territorio”, agregó el alto Oficial.



Los sujetos capturados fueron presentados ante la Fiscalía No. 35 seccional de Villavicencio, donde un juez de la República definirá su situación jurídica y penal frente al delito de feminicidio agravado.

