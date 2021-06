Repudio por asesinato de joven de 19 años en Meta

Heridas en cara, el cráneo y las extremidades fueron la causa de la muerte de Leidy Zamara Rodríguez, una joven de 19 años que fue asesinada brutalmente con un machete por su pareja en el centro poblado Puerto Limón, del municipio de Fuentedeoro (Meta).



La mujer, de origen indígena, fue abandonada en las playas del río Ariari, donde fue asistida por campesinos y un equipo médico que en una ambulancia la trasladaron al hospital de Fuentedeoro, pero ante la gravedad de las heridas fue conducida a la Clínica Primavera, en Villavicencio.



La subdirectora médica de la Clínica Primavera, Nadia Paola Guevara Umaña, informó que la mujer ingresó por urgencias tras ser víctima de lesiones con un machete en cara, cráneo y extremidades.



En el centro clínico la atendió un equipo de especialistas. En principio ingresó a salas de cirugía y luego pasó a la unidad de cuidados intensivos por su condición crítica. Pero luego de horas de luchar por su vida, la joven falleció.

#Atención | Fue capturado sujeto por feminicidio en el municipio de Fuente de Oro, #Meta. >>>https://t.co/GiCKeMwcnI pic.twitter.com/5ahRg4LGX7 — Mayor General Antonio María Beltrán Díaz (@Ejercito_Div4) June 25, 2021

El comandante de Policía Meta, coronel Oscar Fernando Daza Suárez, indicó que una fuente humana del centro poblado de Puerto Limón dio aviso al cuadrante del caso y tras un operativo, en conjunto con unidades del Ejército, se logra ubicar al hombre escondido muy cerca del lugar en una zona boscosa.



El hombre de 47, identificado como Alfonso, años fue capturado y dejada a disposición de la Fiscalía 20 Especializada del municipio de Granada y deberá responder por los delitos de tentativa de feminicidio y lesiones personales, añadió el coronel Daza Suárez.



Según Julieth Vanessa Rodríguez, la hermana de la víctima, el hombre que atacó a Leidy era su pareja y, en algún momento, reconoció que en el pasado había agredido a más mujeres, pero no había tenido líos legales por eso.



"Yo le di consejo a mi hermana, pero ella no me quería hacer caso. Yo no sabía lo que iba a pasar (...). Cuando llegué a la clínica y ella estaba viva todavía", comentó.



Dijo, además, que va demandar al victimario para que "jamás lo suelten a él, que lo metan en calabozo, eso es lo que yo quiero por haber asesinato a mi hermana (...). Me parte mucho el corazón ver a mi hermana en esa condición".



De igual forma pidió ayuda para la sepultura, pues "no tengo dinero para ayudarle a mi hermana".



VILLAVICENCIO