Segundo atentado contra peaje en Meta: lanzaron explosivo en vía Villavicencio-Acacías

Las autoridades del departamento del Meta trabajan en la investigación de dos atentados que tuvieron lugar durante la madrugada de este lunes, 18 de diciembre, en dos peajes de esa región del país.



Según informa 'Noticias Caracol', sujetos en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra el peaje de Ocoa, en la vía que de Villavicencio conduce a Acacías.



De inmediato, uniformados de la Policía que hacían presencia en el lugar de los hechos emprendieron la persecución de los delincuentes, pero perdieron su rastro poco antes de entrar al municipio de Acacías.



La vía estuvo cerrada durante varias horas, pero las autoridades dieron paso a los vehículos tras determinar que no había más amenazas de explosivos en la zona.



Al respecto, el alcalde de Villavicencio condenó los ataques e invitó a desarrollar un consejo de seguridad en la capital del Meta con el ministro de Defensa, Iván Valásquez.



"Bastante ya nos ha costado la violencia en esta región. Hay que tomar medidas urgentes que no afecten la tranquilidad del territorio", puntualizó.

Condenó los ataques a los peajes de Ocoa y Pipiral e invitó a desarrollar un Consejo de Seguridad de alto nivel en nuestra Ciudad dirigido por el Ministro @Ivan_Velasquez_



Bastante ya nos ha costado la violencia en esta región. Hay que tomar medidas urgentes que no afecten la… — Harman Alcalde (@harmanfelipe) December 18, 2023

Otro atentado contra peaje en Vía al Llano

Pocas horas antes de que detonara el artefacto explosivo en el peaje de Ocoa se registró una fuerte explosión en el peaje de Pipiral, en la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio.



Versiones entregadas de los hechos señalan que sobre la 1 de la mañana, sujetos desconocidos habrían lanzado una granada contra la infraestructura del peaje, lo que obligó a cerrar la vía durante varias horas.



Sin embargo, sobre las 4:45 de la mañana, Coviandina, operadora de la vía, aseguró que se normalizaba el tráfico de vehículos en ambos sentidos.

(4:45 am) *Atención* Finalizadas las labores de inspección en el peaje Pipiral y verificar las condiciones de seguridad, se realiza la apertura al tránsito en los diferentes puntos de control en el k82+000, k62+000 y k35+000. Se presenta tiempo seco en el corredor vial. #713 pic.twitter.com/EoJpEcdOZz — Coviandina (@CoviandinaSAS) December 18, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS