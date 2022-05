La edificación construida para apreciar en todo su esplendor el Llano, desde el centro geográfico de Colombia, la Torre Mirador Matapalo, no es un elefante blanco y al contrario se ha constituido en un atractivo más de los visitantes al departamento, aseguró el director del Instituto de Turismo del Meta, Luis Carlos Londoño.



El funcionario le salió al paso a las críticas que en tal sentido hizo el ciudadano Óscar Iván Pérez, en su cuenta de Twitter, en la que señala que su “experiencia turística al lugar fue decepcionante” y “es una lástima que se desperdicie de esa forma un sitio y una oportunidad de oro en donde los alrededores son verdaderamente hermosos”.



Pérez cuenta que hace año y medio se abrió el mirador, de 47 metros de alto con 14 pisos y 242 escalones, y pese a tener ascensores tuvo que subir a pie porque los aparatos están en mantenimiento y agrega que por él no hay ningún problema, pero no todo el mundo quiere y puede caminar.



En el último piso, en la terraza, llegó con la motivación de apreciar una vista de 360 grados para ver el río Metica en el lugar donde se convierte en el Meta y la vegetación de sabana, “pero la vista esta tapada por unas rejas metálicas y uno allí solo puede estar cinco minutos, aunque abajo no este esperando nadie para subir”.

“Es gratis y hubiera preferido pagar y tener más derecho para exigir una mejor atención”, dijo, y agregó: “La estructura es como un elefante blanco cuyos pisos están vacíos, a pesar de que podrían tener tiendas, cafés y bares para abrir los fines de semana”.



El director ejecutivo de la Corporación Comité Cívico de Villavicencio, Néstor Restrepo Roldán, sostiene que en la construcción de esa edificación se han invertido más de 20.000 millones de pesos, la han inaugurado tres veces, dos la exgobernadora Marcela Amaya, y una el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, cuando entró en servicio en diciembre de 2021, y no ha podido ser administrada con eficiencia y eficacia.



El director del Instituto de Turismo sostiene que la obra fue recibida con la malla de protección por seguridad de los mismos visitantes en la terraza, pero hacia adelante se podría pensar en un vidrio o algo más estético, con seguridad y mejor panorámica para los turistas.



Señaló que se está adelantando un estudio de diseño para todo el complejo con obras complementaria con una cubierta para zona de comidas, los locales comerciales, con el acompañamiento de la aseguradora y la Contraloría “para que no se nos convierta en detrimento patrimonial, especialmente el tema del cambio de la malla”.



De los dos ascensores explicó que hay un día en la semana que no funciona porque se someten a mantenimiento preventivo y se presta el servicio por la escalera. Pero reconoció que si hay una dificultad para las personas que se movilizan en silla de ruedas porque no hay rampas para ellos.

También dijo que les recomiendan a los turistas subir por los ascensores y bajar caminando para que conozcan toda la torre. Y los fines de semana, especialmente los festivos, “cuando llegan unas 2.000 personas, para agilizar el ingreso tenemos turnos del recorrido de 15 minutos y en la terraza pueden ser de cinco minutos”.



Agregó que el Instituto de Turismo del Meta está administrando la torre y se está buscando quién lo opere y en esa labor se ha pensado en la alcaldía de Puerto López o en la Caja de Compensación del Meta (Cofrem) y para ello se realiza un estudio socioeconómico para saber cuándo se puede cobrar.



Y fue categórico en señalar que “la torre no es un elefante blanco, es un escenario que ha recibido más de 80.000 personas desde que entró en servicio y ha permitido que se activen actividades del sector turístico como transporte, hoteles y comidas”.



