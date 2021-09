Piden que no aumente valor de los peajes de la malla vial del Meta

Los comerciantes y empresarios del departamento manifestaron su descontento por el anuncio del incremento de peajes en la malla vial del Meta, que empezarán a regir en los próximos días, especialmente en la ruta que conduce de Villavicencio a Puerto Gaitán.



El director de Fenalco Meta, Jorge Andrés Arango, señala que la mayor preocupación se evidencia porque para vehículos de carga, necesarios para sacar la producción de Puerto López y Puerto Gaitán, el incremento en peajes como La Libertad es superior al 12 por ciento y en peajes como Casetabla y Yucao es del 22,5 por ciento.



Esa decisión afecta de manera considerable una región que produce mucha palma de aceite y caucho, allí está el principal pozo petrolero del país -Rubiales-, sectores que aportan a la generación del empleo y a la productividad del departamento y del país, dice Arango.



Y en la ruta que de Villavicencio conduce a Acacías y Granada, también tendría incrementos en los peajes Ocoa, entre la capital del Meta y Acacías en 3,9 por ciento para vehículos particulares y en 12,13 por ciento para tractomulas, afectando una zona especialmente productora de alimentos, entre otros, de yuca, plátano y frutas.



Arango sostiene que “conocemos que el incremento de estas tarifas está definido contractualmente con el concesionario, y de acuerdo con lo manifestado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), estas alzas fueron estudiadas con el fin de asegurar la construcción y mantenimiento de las carreteras mencionadas, asegurando un cierre financiero de la concesión en el departamento”.



Y piden al Gobierno Nacional que se estudien las herramientas legales para no solamente congelar las tarifas de los peajes como está establecido actualmente, sino renegociar o llegar a acuerdos sobre las mismas de manera definitiva, pues los valores superiores al 10 por cientos superan claramente la inflación y atentan contra la economía regional, enfocada al sector turismo y agropecuario.



De igual manera, le solicita al Gobierno crear unas mesas de diálogo con el sector productivo y un panel de expertos, con el fin de hacer seguimiento a los recursos recibidos por el pago de peajes y evidenciar el avance en las obras, pues de debe estudiar precisamente el cierre financiero del concesionario versus las obras adelantas a la fecha.



“Desde Fenalco Meta nos mantenemos firmes en exigir al Gobierno medidas que apoyen a los empresarios en este momento de crisis como resultado de la pandemia y por la coyuntura actual de la vía Bogotá-Villavicencio, lo cual se vería agravado por los incrementos en el transporte terrestre”, dice el director de Fenalco Meta.



La concesionaria se abstuvo de hacer algún pronunciamiento sobre el tema. No obstante, una fuente conocedora del tema recordó que el incremento se produce porque las tarifas de los peajes de Casatabla y Yucao, que estaban con tarifas del Invías, son inferiores a las concesionadas y al entregarse la vía al privado deben nivelarlas.



Adicionalmente, entre los años 2017 y 2020 no se produjeron los incrementos contemplados por las protestas que hizo la comunidad y tras unos acuerdos establecidos con las autoridades regionales.



Los retrasos en los costos de los peajes deben nivelarse hasta el año 2025, cuando el valor de los incrementos se debe estabilizar con aumentos anuales del índice de precios al consumidor y un porcentaje mínimo adicional, agregó la fuente.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO