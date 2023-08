El Tribunal Superior de Bogotá ordenó restituir 305 hectáreas de terreno a familia cristiana que abandonó de manera forzosa sus predios como consecuencia de la presión ejercida por la guerrilla de las Farc, en La Macarena (Meta), a finales de 2004.



Puede leer: Alcalde de Villavicencio insiste en declaratoria del estado de emergencia para el Llano



A tres hermanos y sus esposas les prohibieron reunirse y predicar, asesinaron un pastor y tres miembros de esa iglesia, desterraron a uno de los hermanos tras ser elegido concejal en La Macarena y reclutaron a un miembro de la familia.

En 2004, los tres hermanos y sus esposas adquirieron de manera individual cinco predios que suman 305 hectáreas, en donde residían y además en uno de estos instalaron la iglesia en la que ejercían labores ministeriales.



La tragedia comenzó cuando guerrilleros del frente Yarí de las Farc, les prohibieron reunirse y predicar, aduciendo que los cristianos advertían a la población sobre el riesgo de la presencia guerrillera en la zona.



A las constantes presiones se sumaron los asesinatos de un pastor y de tres miembros de esa iglesia a finales de 2004, por lo tanto, se vieron obligados a cerrar el templo.



Semanas después, una vez uno de los hermanos fue elegido concejal de La Macarena, las Farc lo declaró objetivo militar y tuvo que salir hacia Villavicencio, para salvaguardar su vida.



Y como si fuera poco el sufrimiento para los integrantes de esta familia religiosa, las Farc reclutaron a uno de sus integrantes, quien días después se escapó de las filas de esa organización y se entregó al Ejército, junto con el fusil.



Por el arma de fuego, alias ‘Camilo’ o ‘El Paisa’ obligó a esta familia a pagar 25 millones de pesos y debido a que no contaban con el dinero para cumplir con esta exigencia, no tuvieron más remedio que vender una de las fincas en el año 2015.



“Una vez presentaron la solicitud de recuperar sus predios, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ejerció la representación judicial de estas víctimas de abandono forzado de tierras, logrando que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la restitución jurídica y material de los predios”, señaló César Santoyo, director de la de la URT en Meta.



Así mismo, la justicia declaró que los segundos ocupantes del predio que fue vendido, actuaron de buena fe exenta de culpa y, en consecuencia, seguirán habitando en ese predio mientras que el reclamante, será compensado con una nueva vivienda.



Agregó el director Santoyo, que “además de la restitución material de los predios, los ahora beneficiarios de restitución recibirán proyectos productivos y tendrán derecho a las diferentes medidas de reparación integral por parte del Estado”.



VILLAVICENCIO