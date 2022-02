La disputa por el liderazgo comunal en una zona petrolera es una de las principales hipótesis que tienen las autoridades sobre las causas del asesinato de Juan Carlos Nieto, recién posesionado presidente de la junta de acción comunal de la vereda San Miguel de Guarupay, en el municipio de Cabuyaro (Meta).

Nieto, de 51 años, disputó la presidencia de la junta comunal a una persona que tenía mucha influencia con las empresas productoras de hidrocarburos de la región y este último ciudadano no habría soportado perder ese poder, contó una fuente de la Gobernación del Meta.



No obstante, no se descartan otras hipótesis y en ese sentido las autoridades están indagando si la víctima tenía otro tipo de conflicto y unas eventuales amenazas que habría recibido.



El asesinato de Nieto, que se había posesionado como presidente de la junta comunal el pasado martes primero de febrero, se produjo un día después sobre las 6:50 de la tarde, cuando dos personas que se movilizaban en una motocicleta lo atacaron con arma de fuego.

Y aunque el alcanzó a ser trasladado hasta el hospital local de Cabuyaro, los médicos no lograron salvarle la vida ante la gravedad de la herida. La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades del CTI. Así mismo, el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía N° 32 de Puerto López por el delito de homicidio.

El comandante de Policía Meta, coronel Oscar Fernando Daza Suárez, señaló que se dispuso por parte de la institución un grupo especial de Investigación Criminal e Inteligencia que, con apoyo el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, para que adelanten las labores tendientes a ubicar y capturar a los autores materiales e intelectuales de este reprochable hecho.



De otra parte, el miércoles hacia las 5:15 de la tarde, en el sector conocido como La Bendición del municipio de Puerto Gaitán (Meta), dos hombres quienes se movilizaban en una motocicleta agredieron con arma de fuego a dos ciudadanos de 49 y 50 años de edad.



En el lugar falleció el ciudadano Luis Fernando Unda Rodríguez, mientras que el señor Raúl Hernández Díaz fue trasladado hasta el hospital local de donde lamentablemente minutos después se presenta su deceso.



VILLAVICENCIO

