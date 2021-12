A pocas horas de que se produzca el traslado de 43 excombatientes de las Farc y sus familias del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Normalización (ETCR) Yarí, en La Macarena (Meta), a el predio San José en El Doncello (Caquetá), se presenta un nuevo impasse.

El Gobierno nacional, a través del consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila; y del director de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), Andrés Stapper; habían anunciado que el traslado se cumpliría con todas las normas de seguridad este viernes 17 de diciembre.



Stapper dijo que se han reunido en ocho ocasiones con los representantes de los líderes del antiguo ETCR, y de común acuerdo definieron cronogramas y acciones puntuales como la caracterización de la población y de las unidades productivas que serán trasladadas.



Se van a utilizar cuatro helicópteros y se garantizará el transporte por tierra de los enseres a bordo de varios vehículos, la alimentación, los puntos de hidratación, las medidas de bioseguridad y el esquema de seguridad.



No obstante, el líder de los firmantes de la paz, Pastor Alape, señaló que no están dadas las garantías para el desplazamiento de la población en proceso de reincorporación de La Macarena a El Yarí.



"No podemos hoy poner en otra situación de riesgo a esta comunidad, anunciando que su desplazamiento se va a hacer en helicópteros como si se tratara de unidades militares. El acuerdo que se hizo en El Doncello con el Gobierno es que se desarrollaba a partir de una caravana humanitaria el traslado de la población en riesgo", aseguró Alape.



El traslado se debe hacer con acompañamiento de la caravana humanitaria con entes civiles, organizaciones defensoras de derechos humanos, la iglesia y demás instituciones, agregó Alape.



VILLAVICENCIO

Más contenido de Colombia:

Hoy fijarían la fecha y hora para la eutanasia del caleño Víctor EscobarLa excusa del cirujano Figueredo para no asistir a audiencia en su contraMujer habría ahogado a su bebé de tres meses que reportó como desaparecido