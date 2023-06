Cuatro hombres armados y encapuchados irrumpieron por cerca de dos horas al internado San Miguel, en la vereda El Porvenir, en Puerto Gaitán (Meta), hostigó y amedrentó a niños, niñas y docentes que allí residen.



La violenta acción inició a las 2:00 de la madrugada del 29 de mayo pasado y se prolongó hasta pasadas las 3:40 de la mañana, según la denuncia pública realizada por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización de defensora de Derechos Humanos.



La irrupción inició en el ala femenina de la residencia escolar, donde un hombre sin cubrirse el rostro se acercó por una ventana trasera, la abrió -no cuenta con seguro- y por medio del enrejado, con un palo de escoba, despertó a una menor.



Enseguida le hizo algunas preguntas y le dice a ella que se irá por un momento pero que volverá en breve; la estudiante asustada despierta a la docente que pernocta con las niñas en el dormitorio y le comenta que un hombre está afuera, que le estaba preguntando algunas cosas, entre ellas por una joven para que se la trajeran y se arrodillara ante él.



La docente le pregunta al hombre qué necesita y en eso se despiertan las demás niñas, que, ante indicaciones de la docente, se esconden bajo las camas, menos dos de ellas, que se acercaron a la ventana y entablaron diálogo con el hombre.



El hombre cubre el rostro con el pasamontaña que llevaba puesto y le pregunta por la presencia de la docente en el cuarto y por la posibilidad de entrar en él, a lo que las estudiantes responden negativamente ante ambas preguntas, argumentando que están encerradas y que nadie puede salir ni entrar del recinto.



Le dijeron también que se acercara al dormitorio de los hombres para recibir información de lo que buscaba, pero cuando le dicen eso, el hombre manifiesta tener miedo de acercarse allá.



Las interrogantes del hombre a las menores van en relación con la búsqueda y obtención de información sobre algunos niños y niñas de la zona, pregunta en diversas oportunidades por un estudiante, diciendo que no le mintieran, pues él sabía que estaban ahí en la institución.



Puerto Gaitán, Meta. Foto: Alcaldía de Puerto Gaitán

Se desconoce el propósito de esta indagación y del ingreso de estas personas al plantel. La docente menciona que percibió a uno de los hombres anotando lo conversado.



Paralelamente y mientras las niñas hablan con el hombre, la docente se comunica vía telefónica con su colega en el dormitorio de niños y le alerta sobre la presencia de hombres armados por fuera de los dormitorios femeninos, pues ella había visualizado la presencia de otro hombre en las afueras del cuarto.



El docente al escucharla le dice que busque refugio y se proteja, mientras le comenta que él ve dos personas encapuchadas frente al comedor en el corredor de la escuela y que habían apagado las luces siendo las 3:00 de la mañana.



la institución educativa puso en conocimiento del hecho vía telefónica a la Policía y el Ejército. Foto: Alcaldía de Puerto Gaitán

El docente se acerca a la puerta sin salir del dormitorio para no asustar a los niños y ve a dos hombres cerca de la cocina, observando al dormitorio masculino. Ante esto y de manera calmada, despierta a los niños y los hace entrar al baño para refugiarlos, moviendo colchonetas para generar sensación de seguridad.



Siendo las 3:15 de la tarde la profesora encargada de la institución, quien fue llamada, acude a la residencia escolar, pero le recomiendan no ingresar por la situación de seguridad mientras le ponen al tanto de los hechos y alerta a otras personas de la comunidad.



Siendo las 3:40 de la mañana aproximadamente, la docente ingresa al establecimiento educativo y es cuando ven a un hombre acurrucado junto a la ventana del dormitorio femenino, este, al verse en evidencia huye rápidamente y se escabulle en la zona de la sabana sin ser alcanzado por algunas personas que le siguieron. Las personas encapuchadas que le acompañaban ya se habían ido del sitio.



Antes de esta situación, este Centro Educativo tiene en la modalidad de residencia escolar a 44 estudiantes, 20 niñas y 24 niños, posteriormente de lo sucedido, los estudiantes fueron devueltos a sus padres o acudientes por falta de garantías de seguridad.



La situación de seguridad es delicada desde hace un tiempo

Además, la institución educativa puso en conocimiento vía telefónica a la Policía y el Ejército, así como a la Defensoría del Pueblo regional Meta, pero a la fecha no ha hecho presencia de la fuerza pública en el centro poblado de la vereda El Porvenir, motivo que es de suma preocupación por que no se están garantizando los derechos fundamentales de los menores, asegura en su denuncia la Corporación Claretiana.



A este grave hecho, se suma que durante las últimas semanas del mes de mayo, personal docente y trabajadores del internado San Miguel, sede La Sabana, donde se encuentra las residencias escolares, manifiestan haber observado a través de las ventanas del plantel, sombras de personas desconocidas transitando por los alrededores de la institución educativa a altas horas de la noche, sobre todo en la parte de trasera del internado donde no hay iluminación y bastante vegetación.

