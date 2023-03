La relación de noviazgo de la universitaria María Camila Chamorro y el abogado Medardo Medina Martínez se convirtió en una verdadera tormenta tras los señalamientos que la mujer empezó a hacer, al comienzo de este año, en las redes sociales, contra el hombre de no haber admitido la ruptura de la relación y propinarle maltratos verbales, psicológicos, persecuciones y acechamiento a ella y a su familia.



El abogado negó esas acusaciones expresando que María Camila no tiene pruebas de lo que señala y al contrario se declara víctima de su exnovia y un grupo de estudiantes que se han ocupado de calumniarlo y amenazarlo, a través de las redes sociales, al punto que su vida corre peligro.



María Camila contó que conoció a Medardo en 2014 en la Universidad de los Llanos, cuando estudiaba séptimo semestre de ingeniería agroindustrial, y que su relación comenzó en el 2017 y duró hasta el 2020, en una primera etapa.



Durante las siguientes semanas, sostuvo, Medardo empezó a enviarle mensajes insultantes y a llamar a la familia que vive en exterior para que intercediera con la relación, porque “María Camila era toda su felicidad y si mí no podía vivir”, según decía.



En una ocasión, relata maría Camila, “fue a mi casa, me trato muy mal y en la entrada del conjunto bajó el vidrio de la camioneta y me gritó prepago; eso yo no se lo perdono”.



“Cuatro meses tuve un accidente en mi carro y como él es abogado le pedí colaboración y como estaba en un desnivel emocional volvimos a hablar y volvía creer en él, eso fue en septiembre de 2021”, recordó María Camila.



En noviembre de ese año, hicieron un viaje a México se comprometieron a casarse, pero enseguida se empezaron a intensificar las diferencias y aumentar las peleas “porque él es muy celoso, me celaba con los compañeros de universidad, con los proveedores de la empresa que tengo, llegue al punto de que yo no tenia amigos y en una ocasión volvió a maltratarme”.



Un mes después volvió a llamarla como si nada hubiera pasado. “Ahí definitivamente decidí terminarle, y es cuando me dice en un mensaje que “va a empezar a devolver poquito a poco lo que me esta ocasionado”.



Entonces empiezan a aparecer persecuciones cuando salía de la casa por parte de motociclistas que se pegaban al carro, con la circunstancia gravante que Medardo sabía los recorridos que estaba haciendo, como después se lo contó a su tío, cuando lo llamó a Norteamérica.



“Mi tío, que nunca estuvo de acuerdo con esta relación, porque Medardo tiene 60 años y yo 30, me manifestó su preocupación por mí integridad pues me dice que esa persona está obsesionada conmigo y le ratificó que iba a hacer lo imposible por mortificarme la vida”.



A lo anterior se suman que, por su influencia como asesor jurídico de la Unillanos, le impidió suscribir un contrato para que su mamá trabajara en una cafetería y hacer las pasantías con la Universidad, sostiene la mujer.



En enero María Camila estaba tramitando con la mamá un contrato con la Unillanos para el manejo que ella tenía, desde hace diez años de una cafetería. “Me envíaron el contrato para firmarlo el 2 de febrero, pero a los pocos días me llaman de la Universidad, para pedirme que devuelva el documento y que no lo firme porque no quieren involucrarse en el escándalo”.



Para esos días recibió el apoyo de estudiantes de la Unillanos que empiezaron a hacer movilizaciones e intentaron activar la ruta de género. Sin embargo pero como es contratista no pudieron hacerlo, contó María Camila.



Aseguró que está en últimos semestres de medicina veterinaria en Unisistem, que tenían con convenio para hacer las pasantías con otros once estudiantes en la granja de la Unillanos, cuya práctica profesional empezaron el viernes 24 de febrero pasado y ocho días después el profesor les informó que el convenio esta vencido y que por lo tanto no podían hacer las prácticas profesionales allí.

La respuesta del hombre

De su parte, Medardo señala que luego de terminar la relación con María Camila, “ella viene de un proceso de valoraciones psicológicas y presenta unas denuncias en su red de Facebook con documentos editados”.



Por ello, pidió a un juez constitucional, a través de una tutela, que se ordene descolgar esas informaciones porque faltan a verdad y atentan contra el buen nombre de una persona que prestado un servicio por muchos años.



Aseguró que este martes, en una diligencia en la Fiscalía, ella no se presentó "Porque no tiene pruebas en contra mía, ella dice que yo hostigo a su familia yo nunca he llamado a su familia al contrario ellos son los que me llaman a preguntar qué paso con la relación".



Dijo que “está esperando el fallo de la tutela y también acudí a la Fiscalía por medias de protección porque tuve que cambiar el número telefónico, tengo que cambiar de domicilio y estoy seriamente pensando en renunciar en la Universidad porque y ella y un grupo de estudiantes han vilipendiado, calumniado y constreñido contra mí, a través de las redes sociales sin ningún control y tengo amenazas múltiples”.



“Y un tema persona, porque por su cargo en la universidad ha tenido que tomar acciones que han afectado a estudiantes o algunos profesores, lo volvieron un tema institucional por unos estudiantes no tienen otra manera de atacarme utilizando a María Camila”, aseguró.



De las denuncias ante la Fiscalía y la Comisaría de Familia que presentó María Camila, Merardo sostiene que “no sabe qué pruebas van a aportar porque no han ocurrido de esos supuestos maltratos míos, y lo que hay es un dolor interno de una persona”.



Del fallido contrato de la cafetería dijo que “lo que yo hice fue apartarme de ese tema y salí a vacaciones y lo único que sé es que ella no ha tenido ningún contrato con la Universidad y es imposible que le renueven un contrato, sin uno anterior”.



De las prácticas universitarias aseguró que “en las últimas horas llegó un derecho de petición de un grupo del consejo estudiantil solicitando un convenio de pasantías con Unisitem, en cuyo caso oficie al supervisor, que es una profesora, y estoy esperando esa respuesta”.

VILLAVICENCIO