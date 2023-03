La Contraloría General de la República estableció un detrimento en la construcción de la vía que une las veredas Las Mercedes con Barcelona en 15.891 millones de pesos, obra contratada por la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM), adscrita a la gobernación del Meta.



El organismo de control encontró que las cantidades de obra realizadas con recursos del proyecto, financiado con e regalías, no son viables para su utilización, al contravenir los lineamientos establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio y de las normas de protección ambiental. Esto adicional al hecho de no contar con los recursos suficientes para su terminación, lo que hace inviable su utilización.



El valor de los recursos tasados por la Contraloría como detrimento corresponde al tramo de las abscisas K0+000 al K6+250, del total de los 15 kilómetros que contempla el proyecto, lo cual es equivalente, conforme a las actividades reconocidas y pagadas por este segmento de la vía.



En el informe se señala que, por la permisividad de la AIM y la interventoría, omitieron los deberes constitucionales de cumplimiento al Ordenamiento Territorial Municipal y el acatamiento de las normar ambientales. Porque no adelantaron los tramites y estudios requeridos que determinaran la afectación a los ecosistemas que se impactarían por el proyecto, que interviene zona de protección de humedales.



Y agrega que, en informe suscrito por un profesional en el área de ingeniería ambiental, que hace parte del equipo auditor de la Contraloría, determina “la existencia de un humedal artificial en inmediaciones a la abscisa K0+230 identificado como N.N.2 y el trazado de la vía no cumple con la zona de protección de hasta 30 metros de ancho estipulada en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011”.



Adicionalmente, se construyó este tramo inicial sin contar con las autorizaciones pertinentes para su empalme, por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura o de la Concesión Vial de los Llanos, que opera la vía Villavicencio – Acacías.



El contrato a la fecha asciende a un valor de 56.069 millones de pesos, incluyendo dos adiciones de recursos que corresponden al 30,8 por ciento: uno por 9.465 millones y otro por 3.738 millones de pesos.



El director ejecutivo del Comité Cívico de Villavicencio, Néstor Restrepo Roldán, organización que hace parte de la Veeduría de la vía al Llano, expresó que es "lamentable que no se hayan tenido en cuenta los puntos que enumera la Contraloría, quienes se encargan de estos contratos no les importa la parte ambiental y otros aspectos que lo único que generan es desconfianza por parte de la comunidad a la administración departamental".

