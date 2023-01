Treinta militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega realizaban labores del patrullaje el día de ayer entre Alto Caño Cafre y Alto Caño Ánimas, en Vista Hermosa, cuando habrían sido retenidos.



La información la confirmó el gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga, que aseguró que ya se encuentran intentando establecer lo sucedido. Además, el mandatario afirmó que pidió ayuda al gobierno nacional.



(Siga leyendo: Comunidad bloqueó el paso de tropas del Ejército en Vista Hermosa, Meta).

“Estamos en comunicación con el señor ministro del Interior, con el señor defensor del pueblo, porque la información que tenemos es que 30 militares fueron retenidos, o retenidos no, a mí no me gusta la palabra retención, yo la llamo secuestro, estamos recibiendo información para atender de manera pronta esta situación con 30 hombres de la Fuerza Pública”, indicó.



Hasta ahora se conoce que los militares habrían sido retenidos por un grupo de aproximadamente 300 pobladores del municipio. Se trataría de una guardia campesina que se encuentra en la zona.



(Le recomendamos: La tragedia por los indígenas awá desaparecidos a manos de las Farc).



“Frente a esta situación, la Unidad militar ha actuado en el marco del respeto de los Derechos Humanos, las normas del Derecho Internacional Humanitario y en cumplimiento de la misión constitucional. Este Comando hace un llamado a la población para que levante el bloqueo y permita que la Unidad militar continúe desarrollando su misión constitucional”, señaló el Comando General de las Fuerzas Militares.

Más noticias

Asesinan en Cali a policía adscrito al departamento de Nariño

En video: entre forcejeo y empujones, delincuentes roban joyería en Barranquilla

VILLAVICENCIO