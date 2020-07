Así será la jornada virtual del mercado campesino en Manizales

Antes del confinamiento obligatorio, varias familias agricultoras tenían oportunidad de vender sus productos en un mercado campesino que se realizaba dos o tres veces al mes en la plazoleta del edificio de la Alcaldía de Manizales. Ante la prolongación de la cuarentena, tuvieron que recurrir a las herramientas virtuales.

Por primera vez, en lo más de ocho años que lleva el programa de mercados campesinos, los agricultores no han podido hacerlo en cuatro meses consecutivos, lo que tiene perjudicados –en mayor medida– a los que no se llevan bien con las herramientas tecnológicas.



Ante la situación, la Unidad de Gestión Rural de la Alcaldía de Manizales, quien ha coordinado históricamente el mercado, decidió implementar la virtualidad y desarrollará la primera venta bajo este formato.



“En redes sociales ya está publicado el catálogo virtual en donde pueden ver qué productos están disponibles y pedirlos por teléfono o al correo electrónico. Nosotros hacemos todo el proceso logístico y recibimos los pedidos, así los agricultores se dedican a cultivar y empacar todo fresco”, indicó Carlomán Londoño, director de la Unidad.

Al ser esta la prueba piloto, no será comercio electrónico pues el pago deberá ser en efectivo; la compra mínima es de 30.000 pesos. “Lo recogerá un delegado de los campesinos que va a hacer las entregas”, precisó Londoño.



Esta vez el intermediario será la Alcaldía, que no les cobrará comisión por el servicio, pero sí se encargará de recibir los productos, organizarlos en un centro de acopio y enviarlos a domicilio.



De acuerdo con el director de la Unidad, una de las ventajas es que no sobrarán alimentos que deberán ser devueltos a los productores, sino que desde antes sabrán qué vendieron y, por ende, qué deberán enviar. “Como se cierran pedidos un día antes, no está el riesgo de traer y llevar productos y contaminarlos”, dijo Londoño.



Jhon Alexander Castañeda es uno de los campesinos que hará parte de este piloto. De su finca, ubicada en la vereda Pueblo Hondo, dependen los seis miembros de su familia, por lo que espera que la iniciativa sea exitosa.



“Muchos agricultores vivían solo de lo que comercializaban los días de mercado campesino porque son muy adultos o porque no tienen grandes volúmenes de producción, entonces esta es una buena oportunidad para que la gente compre algo que es fresco y de la propia tierra”, comentó Castañeda.

En su caso, la economía se ha mantenido gracias a sus clientes fieles a los que les envía fotos y promociones por WhatsApp, pero no todos sus conocidos del gremio han tenido la misma oportunidad.



“Muchos campesinos no estábamos preparados para esto, ahí vamos tratando de acoplarnos. Nos hemos apoyado e intentado diversificar la oferta porque ahora la gente prefiere comprarle todo a una sola persona, pues es menos riesgo”, señaló el agricultor.



En lo relacionado a bioseguridad, cada uno tiene su tarea. Los campesinos envían limpios y desinfectados los productos; la empresa de aseo Emas hace desinfección al centro de acopio; los empacadores y distribuidores de la Alcaldía operan bajo las condiciones de bioseguridad recomendadas, al igual que los domiciliarios.



De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Agricultura de Manizales, no hay casos de personas con covid-19 en ninguna de las 69 veredas de la ciudad.

A nivel departamental, esperan realizar uno bajo el mismo formato a fin de mes.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES

En Twitter: @Laurau_c