Menor wayú fue arrollado por un vehículo con turistas en peaje ilegal de La Guajira

Un menor wayú resultó muerto tras ser arrollado por un vehículo que transportaba turistas, a la altura de un peaje ilegal instalado en la vía que de Uribia comunica al corregimiento del Cabo de la Vela.



El menor se encontraba pidiendo plata junto a otros niños en la vía, para ello utilizan cabuyas que ellos mismos agarran de lado y lado con la intención de obligar a los vehículos a detenerse y a cambio les entregan dulces, comida, agua y dinero.



Esta práctica se ha hecho frecuente y ha incrementado el número de peajes ilegales en la vía, por lo que las autoridades tratan de erradicarlos.



Un hecho similar ocurrió en el mes de diciembre, donde un automóvil a toda velocidad arroyó a una mujer y un hombre que se encontraban en un peaje de estos, lo cual quedó grabado en un vídeo realizado desde un bus por una turista. Por la gravedad de las heridas, la mujer debió ser ingresada a una UCI en Maicao.



El hecho que se registró la mañana de este domingo a la altura del kilómetro 102, de la vía a la Alta Guajira, fue denunciado a través de redes sociales por la ONG Nación Wayú.



“Hoy, el turismo desaforado que cabalga violento por nuestros territorios ancestrales, le robó la vida a un niño wayuu de tan solo 12 años, un niño que incauto intentaba tal vez, llamar la atención de los vehículos q transitan a alta velocidad por estos territorios”, indicó la ONG.



A través de un comunicado el alcalde de Uribia Jaime Buitrago García, quien lamentó el hecho informó que gracias a la oportuna reacción del dispositivo de seguridad implementado para la temporada turística, se logró la retención del vehículo involucrado en el puesto de mando unificado.

Autoridades prohíben estos peajes, y

menos que menores estén en las carreteras

Por lo que sirvieron de mediadores entre el conductor y los familiares del niño a través de un diálogo entre las Secretarías de Asuntos Indígenas, de Gobierno y de Turismo, Cultura y Deporte, junto con la Inspección de Policía y la comunidad, quienes decidieron conciliar por los usos y costumbres de la cultura wayú.



“Cabe resaltar, que este incidente no ocurrió de manera premeditada sino que se debe a la falta de conciencia por parte de los visitantes que ofrecen dulces a cambio del paso en los diferentes peajes artesanales ubicados en las vías que conducen hacia los atractivos turísticos”, indicó el alcalde.



Señaló además que pese a los innumerables esfuerzos que se hacen con las diferentes entidades para concientizar tanto a los turistas como a las autoridades tradicionales acerca de esta problemática, no dejan de representar un peligro inminente para los menores.



El alcalde de Uribia pidió a las autoridades tradicionales, a los padres de familia, a los turistas y a la comunidad en general, no permitir que los niños continúen arriesgando sus vidas en las vías “ya que ningún dulce podrá recompensar una vida. Si de verdad queremos contribuir a mitigar este flagelo los invitamos a que articuladamente busquemos las estrategias que permitan la recepción de ayudas de una manera segura”.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha