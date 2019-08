Menor murió por disparo accidental de su hermano de 13 años.

Dos hermanos de 13 y 12 años estaban jugando en una finca en zona rural del municipio del Carmen de Chucurí, cuando encontraron un escopeta que tenía escondida su padre.



El menor de 13 años accionó accidentalmente el arma causándole la muerte a su hermano de 12 años.

Según el coronel Carlos Julio Cabrera, comandante de la Policía de Santander, el menor no tuvo ninguna intención de asesinar a su hermano. "Ellos estaban jugando y la encontraron, como todo niño muy curioso. Su padre no la dejó bien custodiada y uno de ellos la encontró y de forma accidental se produjo este disparo pero sin ninguna clase de dolo”, enfatizó el comandante.



La Policía y el Instituto de Bienestar Familiar verifican la situación, “en coordinación con Comisaria y el ICBF estamos verificando el tema, no judicial porque no se hace una captura, sino que sería una aprehensión”, aseguró el coronel Cabrera.

Las autoridades les hacen un llamado a los padres de familia para que no dejen objetos como armas de fuego o armas blancas que puedan encontrar y manipular los menores, de esta forma se pueden evitar situaciones lamentables.

