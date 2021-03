Menor muerta en envenenamiento colectivo de una familia en Bolívar

Una niña de 13 años murió luego del envenenamiento colectivo de una familia en el municipio de San Fernando, sur del departamento de Bolívar.



Primeras versiones de la Policía dan cuenta de que por accidente la menor preparó alimentos con veneno.



"Según lo manifestado por familiares de las víctimas, los menores se encontraban visitando a su abuelo materno en el corregimiento el palmar, jurisdicción del municipio de San Fernando ( Bolivar). A la hora de preparar el almuerzo, la hoy occisa confundió un tarro de veneno para matar insectos con aceite de cocina, el cual vertió a la comida. Horas más tarde de consumido el almuerzo presentaron los primeros síntomas de intoxicación y fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios", añade el sub intendente de la Policía Elkiin Álvarez Vasquez, quien atendió el caso.



La niña de 13 años habría preparado un arroz con pollo, con el veneno, y luego fue puesto en la mesa para ella y sus dos hermanos.



"En las instalaciones del hospital San Juan de Dios del municipio de Mompox falleció la menor de edad. En entrevista con el personal médico manifiestan que el pasado lunes 15 de marzo a las 17:00, ingresaron dos menores, de 10 y 13 años de edad, con intoxicación por alimentos. La niña mayor falleció", señala la Policía en Bolívar.



La víctima es Lisbeth Castro Padilla de 13 años de edad.



Sus hermanos, Manuel Castro Padilla, de 12 años, y Patricia Castro Padilla, de 11 años se recuperan en centros de salud.



"Los familiares de la occisa no permitieron el traslado del cuerpo a medicina legal manifestando que no contaban con recursos económicos para ir a reclamarlo, se le pone en conocimiento a la personería municipal y fiscal en turno dejando las respectivas contancias", añada el informe de la Policía.



El accidente fatal ocurrió en una vereda del municipio de San Fernando, en el sur de Bolívar.

