Menor migrante con discapacidad requiere UCI pediátrica no Covid

Desde hace tres días, Daviana Luzardo, una migrante venezolana, lucha para que su hija de dos años, con discapacidad, pueda ser remitida a una UCI pediátrica, para recibir ventilación mecánica asistida por problemas respiratorios no covid.



La menor también de nacionalidad venezolana, se encuentra recluida en el área de urgencias de hospital San José de Maicao, esperando ser trasladada a un centro de mayor complejidad en Barranquilla, Medellín o en otra ciudad del país.



La situación se hace más compleja porque se encuentran en situación irregular en el país y no cuentan con un carnet de seguro médico.



(Además: Primeras hipótesis por nueva masacre en Andes, Antioquia)

“Mi hija sufre de asma, su respiración cardiaca está muy lenta. Sus pulmones están muy congestionados y ya comenzó a hincharse. No la pasan a una UCI porque no tiene seguro y aquí no están los especialistas para el tratamiento que requiere”, sostuvo Daviana.



Asimismo, indicó que su hija nació con parálisis cerebral infantil, luego de haber registrado complicaciones de salud en el embarazo.



Esta es la segunda vez que ingresa con la niña al centro asistencial por las mismas complicaciones. Primero había estado recluida por espacio de diez días, “le dieron de alta y en casa recayó nuevamente, así que me tocó volver y llevo tres días acá”, indicó.



La situación económica de esta familia migrante que vive en el barrio V illa Maicao, no es la mejor. Daviana, de 19 años, se encuentra en el séptimo mes de gestación de su segundo hijo, por lo que se dedica a las labores del hogar, mientras su esposo vende mangos en una carretilla de forma ambulante.



(Además: Declaran alerta roja hospitalaria en Bolívar por pandemia)

La falta de una alimentación apropiada para esta joven madre gestante, que se encuentra junto a su hija en el hospital, comienza a cobrarle factura al presentar problemas de salud.



“Me dijeron que debía ser hospitalizada, por dolores en el vientre y la espalda, pero no acepté por temor de abandonar a la bebé en el hospital y no poderme dar cuenta de ella”, dijo.



A través de las redes sociales busca visibilizar el caso de su hija, a quien considera una guerrera, por todas las luchas que le ha tocado librar en corto tiempo, por lo que pide así sea una oración para salir adelante.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

La pandemia acabó con la paz del pueblo donde no hay muertes violentas

Pareja ideó millonaria estafa con falsa venta de lechona