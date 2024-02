Investigan asesinato en colegio donde un niño apuñaló a su compañero porque le caía mal

De acuerdo a las primeras versiones recolectadas por los docentes de la institución educativa Alfredo García de Pereira la muerte del menor Juan Esteban Guerrero, de 13 años, a manos de su compañero de aula, otro joven de 14 años que lo hirió con arma cortopunzante, se habría dado porque “le caía mal”.



(Además: Familiares de estudiante de 13 años asesinado por un compañero le dan el último adiós)

Solo se paró, fue y le dio la puñalada y eso fue todo FACEBOOK

TWITTER

Esto fue lo único que el joven manifestó a los docentes del plantel tras herir de muerte al otro menor cuando estaban en clase en su aula de séptimo grado, el pasado sábado.



“El sábado a 11:00 de la mañana, un joven sin mediar palabra se levanta de su puesto y agrede a su compañero con un arma cortopunzante a la altura del cuello. La persona queda desmayada, lo trasladan a la E.S.E., Salud Pereira y fallece. No hubo agresión previa, estaban en clase al cuidado de la docente”, dijo el secretario de Educación de Pereira, Carlos Jairo Bedoya.



(También: Asonada contra el Ejército en Caloto, Cauca, deja 15 militares lesionados)

Añadió que “no medió palabra, no hubo discusión, solo se paró, fue y le dio la puñalada a nivel del cuello y eso fue todo. En el momento el chico lo que dijo fue que le caía mal, pienso que el joven en ningún momento pensó que con esa herida lo iba a matar”.



(Lea: Fico propone crear una secretaría de Turismo para Medellín, ¿qué opinan los expertos?)



Bedoya señaló que la Ley de infancia y adolescencia no permite que los estudiantes sean requisados durante su ingreso a las instituciones educativas por lo que no sabían que el menor portaba un arma entre sus pertenencias.



El joven aprehendido fue trasladado a una institución para menores infractores y no tenía antecedentes por otros delitos.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO