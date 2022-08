Un menor de 14 años de edad murió tras caer al río Guatapurí en Valledupar.



La víctima de nacionalidad venezolana, se lanzó desde un árbol para refrescarse en el afluente e impactó con una piedra que lo dejó inconsciente. Luego fue arrastrado por las aguas del caudal.



El lamentable episodio se registró en el sector Pescaito, margen derecha del río Guatapurí.



(Además: ¿Por qué el Pacto Histórico rechaza las obras sobre el Canal del Dique?)

Muchos no miden el peligro que corren en lanzarse al río. Se exponen a situaciones como estas. El afluente es inseguro, FACEBOOK

TWITTER

“El joven estaba acompañado de unos familiares. Al lanzarse al río se golpeó fuertemente la cabeza. Lo sacaron del afluente y lo remitieron a la clínica Santo Tomás, pero llegó sin signos vitales”, dice el reporte de las autoridades.



Tragedia como estas se repiten cada año, ya que los jóvenes y bañistas no miden el riesgo que corren al lanzarse a este afluente.



Las autoridades locales han venido haciendo recomendaciones a los visitantes de este lugar, ya que generalmente organizan paseos alrededor de esta zona y no adoptan medidas preventivas.



(También: En La Mojana y San Jorgefamilias enferman por estancamiento de las aguas)



“Lamentablemente muchos no miden el peligro que corren en lanzarse al río. Se exponen a situaciones como estas. El afluente es inseguro, deben tomar más conciencia a la hora de bañarse en este sitio”, recalcó un funcionario de la alcaldía.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar