Un drama vive Jerlis González por el estado de salud de su hijo de 12 años, quien fue sometido a una cirugía que aparentemente había resultado exitosa, pero que de forma posterior le generó complicaciones que lo mantienen en coma debatiéndose entre la vida y la muerte.



La madre cree que en este caso presentado en la clínica La Milagrosa hubo negligencia médica, pues la información que recibió luego de la intervención, era que todo había resultado bien y que su recuperación era cuestión de horas.



(Lea también: Susto en Barranquilla: se registró tiroteo en el aeropuerto Ernesto Cortissoz)

Lo único que se nos ha dicho es que el niño habría sufrido un paro respiratorio FACEBOOK

TWITTER

“Mi hijo fue ingresado a la sala de recuperación para esperar que despertara; sin embargo, al cabo de 20 minutos, no reaccionaba y allí mismo, me di cuenta que no estaba respirando”, cuenta la mujer en medio de su desespero.



Jerlis González sospecha que al menor se le aplicó una dosis de anestesia mayor a la que podía tolerar. De todas formas, ha buscado una respuesta a lo que sucede, pero la poca información que recibe no es clara.



(También: Estación la Catedral de Transmetro se convierte en galería de arte fotográfico)



“Lo único que se nos ha dicho es que el niño habría sufrido un paro respiratorio y que, debido a un edema en su cerebro, entró en coma”, detalla la madre.



Más que saber qué pasó, en estos momentos lo que más le urge a los familiares, es que al menor se le preste la atención adecuada y pueda salvarse.



Su preocupación es grande, teniendo en cuenta que ha pasado una semana y según dicen el menor no ha sido revisado por un especialista.



“Los días pasan y mi hijo sigue en estado crítico sin un neurólogo que lo atienda. Incluso, hemos pedido un traslado y no ha sido posible por la gravedad en que se encuentra”, añade la mujer.



(Además: Se incrementan los taquillazos a entidades bancarias en Barranquilla)



La familia del niño de 12 años pide a la Secretaría de Salud que se apersone del caso y les ayude a que se le brinde la atención requerida para que logre recuperarse satisfactoriamente.

Respuesta de la Clínica La Milagrosa



La Clínica La Milagrosa se pronunció sobre lo ocurrido a través de un comunicado de prensa, en el que expresó que al menor se le han aplicado todos los protocolos médicos adecuados antes, durante y posterior a la intervención quirúrgica.



“El procedimiento transcurrió sin complicaciones, procediéndose a suspender fármacos anestésicos hasta la recuperación espontánea de la respiración”, detalla el centro asistencial.



(Lea: Autoridades investigan a colegios de Santa Marta por abusos a estudiantes)



Así mismo notifica que fue extubado, y después de verificar su autonomía respiratoria sin requerimiento de oxígeno complementario es trasladado a la sala de recuperación.

Indica la clínica que estando en ese lugar presentó un paro cardíaco con necesidad de aplicarle una reanimación avanzada que resultó exitosa.



“Seguidamente es hospitalizado en la uci pediátrica donde se le conecta a soporte ventilatorio y hemodinámica, con apoyo de recursos humano, tecnológico y ético acorde a sus necesidades”, puntualizó el documento.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv