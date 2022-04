Un menor de 16 años, al parecer en estado de embriaguez, arrolló a cinco personas que se encontraban comiendo en un puesto de comidas rápidas en la ciudad de Riohacha, luego de que perdiera el control del vehículo que conducía.



En total son seis los heridos, dos de ellos se encuentran en grave estado de salud por lo que fueron remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo pronóstico reservado.



Tres de los lesionados han sido identificados como Aljadis Meriño, natural de Santa Marta, y la pareja de esposos Juan de Dios Vargas Useche y María Cruz Yepes.

#EnVideo el momento exacto en que un menor de 16 años pierde el control del vehículo que conduce y arrolla cinco personas, dos de ellas se encuentran en UCI bajo pronóstico reservado. Ocurrió ayer en #Riohacha en la cra 7h entre calles 17 y 18. Vehículo sin Soat, ni tecnomecánica pic.twitter.com/DYqMiCgikA — Eliana Mejía Ospino (@elianamejiao) April 12, 2022

El menor quien resultó con algunas heridas,

al parecer trató de huir del lugar

El director del Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad del Distrito de Riohacha, Pablo de Armas, aseguró que el menor no tiene licencia de conducción, mientras que el vehículo no cuenta con seguro, ni revisión tecnomecánica.



“Según la historia clínica estaba en aparente estado de embriaguez, no se le pudo practicar la prueba de alcoholemia por parte de los agentes de tránsito porque se encontraba en estado de inconciencia, se le practicó después de que reaccionó y le salió negativa”, afirmó De Armas.



El menor quien resultó con algunas heridas, al parecer trató de huir del lugar, pero fue retenido y golpeado por las personas que allí se encontraban, siendo socorrido y capturado por la Policía, que luego lo trasladó a un centro asistencial. Se conoció que se someterá a la justicia.



“Con el menor no se pudo conversar en el momento de los hechos porque llegó al centro asistencial en estado de inconsciencia, no se sabe si por el mismo golpe que sufrió. Antes de llegar los agentes de tránsito se comenta que la comunidad lo golpeó”, dijo el funcionario.

El vehículo arrasó con una mesa en la que al

parecer se encontraban otras personas comiendo

Los hechos ocurrieron a las 12:48 de la madrugada del pasado lunes.



En un vídeo quedó registrado el momento del accidente. Se observa el vehículo que se movilizaba al parecer a alta velocidad por la carrera 7h y el conductor no atendió la señal de Pare al llegar a la intersección de la calle 18.



A toda velociodad se voló un policía acostado, lo que ocasionó que el automotor redujera un poco la velocidad. Luego se escuchó el estallido de una de las llantas, golpeando fuertemente a un motorizado que se encontraba estacionado sobre la acera, frente del puesto de comidas rápidas.



El vehículo continuó su recorrido arrasando con una mesa en la que se encontraban personas comiendo, hasta chocar con la pared de un establecimiento comercial.



Por tratarse de un menor de edad y por las lesiones graves de los heridos, el caso pasa por un lado a manos de la Fiscalía y de la Policía de Infancia y Adolescencia.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

