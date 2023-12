Menor de 8 años de edad se ahogó en las playas de Moñitos en Córdoba

Dilan David Durán López, de 8 años de edad, quien estaba al cuidado de su abuela murió ahogado en las playas de Moñitos en Córdoba, cuando fue arrastrado por el fuerte oleaje que por estos días se registra en los balnearios de la región.



El niño había llegado a las playas también en compañía de una prima y otro menor de edad y como todo niño jugaba con la arena al borde del mar, cuando una fuerte ola lo arrastró sin que al parecer sus familiares se percataran de lo sucedido.



Cuentan quienes a esa hora se encontraban en la playa, que se registraron momentos de confusión, porque el niño desapareció de repente y no se sabía lo que había pasado con exactitud.

“Tanto fue la confusión por parte de quienes acompañaban al niño y otras personas que nos acercamos al lugar que, no se pensó jamás que Dilan David hubiese sido arrastrado por el mar”, dijo una de las personas que llegó en su búsqueda.



Analizando que no podía estar en el mar, la búsqueda se centró en las cabañas que se encuentran en los alrededores del balneario, en hoteles, quioscos y lugares cercanos a la playa.



Explicaron las autoridades que posteriormente la búsqueda se concentró en el mar, hasta que el cuerpo fue encontrado y rescatado en el sector conocido como Playa Oro.

A pesar del tiempo que el menor de edad había permanecido en el mar, los rescatistas optaron por llevarlo hasta el Centro de Atención Médica de Urgencia -CAMU- de la población.



Los médicos de turno revisaron el cuerpo del niño, pero determinaron que no había nada que hacer, se encontraba sin vida.



Se conoció que los padres de Dilan David Durán López, es una pareja de esposos que viajó a Bogotá en busca de mejores oportunidades y había dejado al pequeño al cuidado de su abuela.

Fuertes oleaje

Las autoridades en Moñitos atribuyen la tragedia al fuerte oleaje que por estos días se registra en los balnearios de la región y de la Costa Caribe en genera, con la llegada de las brisas de diciembre.



La situación en Córdoba se presenta además de Moñitos, en las playas de San Bernardo del Viento y de Puerto Escondido, lugares que son concurridos por turistas para esta época de vacaciones.



En las playas de Coveñas en Sucre, en la zona del Golfo de Morrosquillo también se registró una emergencia, cuando tres menores de edad fueron arrastrados por las olas y encontrados ahogados en diferentes sectores de las playas.



La Capitanía de Puerto de Coveñas responsable de la vigilancia en la zona del Golfo de Morrosquillo y el archipiélago de San Bernardo hizo un llamado a los turistas a tomar las precauciones de seguridad a la hora de ingresar a las playas.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo