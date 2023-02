La crisis que atraviesa la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) ha agudizado los problemas de alcantarillado y especialmente de agua potable en la ciudad.



La situación afecta a miles de hogares y negocios. Los habitantes permanecen desesperados y reiteradamente denuncian la falta de agua, la baja presión y la mala calidad del líquido que llega a sus hogares.



"Es una situación muy complicada, hemos estado sufriendo con la falta de agua desde siempre. A veces pasamos hasta dos días sin agua, y cuando llega es turbia y no podemos usarla para cocinar o bañarnos. Esto nos afecta a todos los vecinos, especialmente a los más vulnerables", comenta Liliana Pérez, habitante del barrio Gaira.



La situación también ha afectado a los negocios locales, cuyos propietarios afirman que se han visto obligados a tener que cerrar algunos días debido a la falta de agua.



"Tenemos que cerrar el negocio cuando no hay agua, no podemos funcionar sin ella.

Además, cuando llega, tenemos que invertir mucho dinero en comprar botellas de agua para cocinar y limpiar", relata Marco Polo, propietario de un pequeño restaurante en el barrio Mamatoco.



Los habitantes insisten en que no hay respuesta de la empresa encargada de la prestación del servicio de agua. "Hemos presentado muchas quejas, pero no hemos visto ninguna solución. Nos sentimos abandonados, estamos viviendo en una situación muy difícil", señala Clara Rodríguez, habitante del barrio Bastidas.



El plan de mejora para superar la crisis de la Essmar

La Essmar actualmente se encuentra intervenida y en manos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la cual presentó un plan de mejoras para estabilizar la empresa en una presentación que hizo en las instalaciones del Hotel Zuana.



El plan informaron se divide en 276 acciones que tendrán como enfoque los servicios de acueducto y alcantarillado, gestión de residuos sólidos y alumbrado público.



El gerente encargado de la Essmar, Hernán Andrés Ramírez, reconoció que la empresa no tiene un plan maestro de acueducto y alcantarillado y que el 59% de las redes están construidas en materiales como Gres y Asbesto, con edades superiores a 40 años, generando colapsos y reboses en las redes.



Además, encontraron baja calidad del agua, por lo que trabajarán en su mejoramiento mediante la optimización del proceso de potabilización.



En cuanto a la infraestructura, en el diagnóstico de la EPM se encontraron redes en mal estado y materiales obsoletos.



“La solución a esta problemática sería la estructuración de un protocolo de televisación de redes de alcantarillado y un plan piloto para la reposición de infraestructura”, según manifestó Hernán Ramirez.

Altos niveles de pérdidas de agua

Sin agua en varios barrios de Santa Marta Foto: Roger Urieles

Por otro lado, informó que en la ciudad se tienen altos niveles de pérdidas de agua técnicas y comerciales. Solo en el 2022 hubo 59 por ciento de pérdidas en promedio que representan más de 55 mil millones de pesos que deja de facturar la empresa.



Para esta problemática, la EPM propone en su plan de acción la implementación de un programa de agua no contabilizada (ANC) que reduzca la pérdida.



La EPM se comprometió a trabajar en conjunto con la comunidad para solucionar los problemas y estabilizar la empresa.



Por su parte el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, afirmó que la Essmar sí será devuelta a los samarios, para que sea el ente territorial que lo administre, pero aclaró que "hacerlo ahora no sería responsable".



Al respecto aseguró que la decisión se tomará en su momento en conjunto con la Ministra de Vivienda y el Presidente de la República, y que el compromiso de la EPM es hacer todos los esfuerzos para que sea en el momento adecuado.



Destacó el funcionario que la recuperación técnica y financiera de Essmar es un compromiso del presidente Gustavo Petro y que al final de este plan de mejora se espera tener una empresa sólida a nivel técnico y financiero.



El Plan de Mejoras de la Essmar presentado por la EPM contempla la creación de un fondo de $30 mil millones de pesos para garantizar la continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado, así como un plan de austeridad para reducir los gastos de la Essmar.



Además, el plan busca revisar los procesos y contratos de la empresa, optimizar los recursos humanos y utilizar tecnologías para mejorar la eficiencia de la operación. Todo esto, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera y operativa de la Essmar a largo plazo y mejorar la calidad del servicio a los usuarios de Santa Marta.

