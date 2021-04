Megavivero, el proyecto que quiere florecer este año en Armenia

La plaza de toros de Armenia pasaría a ser un megavivero según un proyecto que viene impulsando el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), José Manuel Cortés, advirtió que es necesario conocer la opinión de los armenios sobre este espacio. “Propusimos generar un cabildo abierto ya que no es la primera vez que se habla de las problemáticas del parque El Bosque. Queremos escuchar a la población del área circundante, pero más que la problemática, queremos conocer las propuestas de intervención que tiene la comunidad”.



La plaza de toros se encuentra ubicada en el parque El Bosque de la ciudad y ambos sitios han sido percibidos en los últimos años como escenarios de inseguridad y abandono. Se han generado varias propuestas por parte de algunas administraciones municipales para este sitio. Sin embargo, no se han puesto en marcha.



El concejal de Armenia, Cristhian Camilo Fernández Morales, manifestó que el parque El Bosque ha sido históricamente el pulmón de Armenia, pero “hoy vemos a un bosque abandonado y lo que queremos es que el señor alcalde recupere este espacio para que se convierta en un corredor gastronómico, con artesanías y un sitio para picnics para que las familias puedan ir a compartir. Hay que recuperar esos espacios que están perdidos”.



El proyecto del megavivero, revelado por el Ministerio de Ambiente, contempla jardineras internas, caminos vegetales y jardines verticales. En El Bosque se adecuará un guadual como sendero y caminos con follajes. En las paredes de la plaza instalarán jardines verticales y adentro se construirán jardineras con heliconias y veraneras.



Hace dos meses, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, anunció la construcción del megavivero. “Vamos a convertir la plaza de toros en un pulmón para el Quindío y el país, en un eje ambiental, construyendo un megavivero que nos va a servir para sembrar árboles y plantas que garantizarán la seguridad alimentaria”.



Además, Correa mencionó que el propósito del Gobierno es generar mayor conciencia ambiental y apropiación a través de la educación con la siembra, conservación y protección de los recursos naturales.



El mandatario local explicó en ese momento que el proyecto sería el punto de partida para llevar a las huertas urbanas y las instituciones educativas la educación y el amor por la fauna y la flora. “Será un detonante del progreso de nuestra ciudad. Armenia será reconocida como la capital verde de Colombia y ejemplo de transformación ambiental para el resto del país”, dijo Ríos.



“En la plaza de toros, que tiene cerca de 12.000 metros cuadrados, pretendemos hacer un sendero guadual y soñamos con adecuar unas paredes de la plaza en jardines verticales con enredaderas como tango o hiedra que permitan embellecer el lugar. Queremos llenar la plaza de heliconias y veraneras. Para este proyecto ambiental requerimos de cerca de mil plantas para el embellecimiento”, añadió Ríos.



El asesor del alcalde, Jhon Édgar Pérez Rojas, y quien lo representó en el debate del Concejo, precisó que el megavivero no es un proyecto solo de plantas. “No es que se vaya a ir a poner matas en las gradas de la plaza de toros, sino que se habla de un complejo general, son 46.000 metros cuadrados, son cerca de 5 hectáreas en donde se puede desarrollar el megavivero y las huertas comunitarias y todo lo que nos permitirá generar una política del plan de desarrollo nacional”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA