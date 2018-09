Las 8 megaobras que Colombia no verá en funcionamiento este año

A menos de cuatro meses de que finalice el 2018, son varias las megaobras que aunque estaban planeadas para ser entregadas en el primer semestre de este año terminaron siendo aplazadas por circunstancias relacionadas a fallas geológicas, falta de recursos o incumplimientos del contratista.

Un año más deberán esperar Barranquilla y el Caribe colombiano para estrenar el Puente Pumarejo, que conecta a los departamentos de Atlántico y Magdalena, y en el que gobierno invierte 615 mil millones de pesos.



La obra que se encuentra en un 70 por ciento terminada estaba proyectada a ser entregada en julio pasado por el expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo los retrasos obligaron a posponer la inauguración de la obra para diciembre del 2019.



El Invias explicó que toca realizar los trabajos de señalización, demarcación e iluminación de unos 1,5 kilómetros. De otro lado, el Gobierno informó que están buscando otros 140 mil millones para garantizar la conclusión de esta megaobra. Estos recursos contemplan la demolición de la antigua estructura, cuyos recursos tampoco se tienen.



En Cali, las obras del Parque Lineal Río, ubicado en la la avenida segunda entre las calles 15 y 25 de la capital vallecaucana, las cuales vienen retrasadas desde diciembre del año pasado, también están atrasadas.

No obstante, aunque la Secretaría de Infraestructura de la ciudad informó que tras adecuar el sistema de alumbrado la obra sería entregada en el primer semestre de este año, los caleños siguen a la espera de poder estrenar la primera fase del parque que abarca casi un kilómetro de longitud.



La Contraloría de Cali informó que estos retrasos en la entrega de la primera fase de la obra se deben a los ajustes realizados por los mismos diseñadores en el espacio público después de adjudicada la licitación.

Según los habitantes de la ciudad, la construcción del Parque Lineal del Río Cali resultó más complejo de lo esperado. Foto: Archivo ET Este parque hace parte del paquete de megaobras que los caleños han venido pagando desde el año 2008. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / EL TIEMPO Los trabajos del Parque Lineal Río Cali hasta el hotel Torre de Cali generaron división de opiniones desde sus inicios. Foto: Juan B. Díaz / EL TIEMPO

“A esto se adicionó la demolición y construcción del puente vehícular de la calle 21, debido a que las vigas no soportaban el peso de las barandas de concreto prefabricado a instalar, el análisis estructural que debió realizarse con anterioridad, concluyendo la necesidad de demoler el puente existente y la construcción de uno nuevo”, indicó la Contraloría.

Este parque hace parte del paquete de megaobras que los caleños han venido pagando desde el año 2008 a través del recaudo de la valorización. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura de Cali, este años se han invertido 16.000 millones de pesos en el proyecto.



En en Antioquia, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Bello que estaba esperada para ser finalizada este mes, tuvo que replantear su fecha de entrega para finales de 2018 debido a los incumplimientos del Consorcio Aguas de Aburrá (HHA), responsable de la construcción de la obra.

La megaobra que ha contado con una inversión total de 2 billones de pesos, será la encargada de tratar el 90 por ciento de las aguas residuales de Medellín que son conducidas a través de las redes secundarias de alcantarillado, colectores e interceptores.

La Ptar de Bello presenta avances del 88 por ciento y se esperaba que estuviera operando a finales de primer semestre del 2018 Foto: Juan Augusto Cardona / Para EL TIEMPO Cerca de 50 subcontratistas se han visto afectados por los presuntos incumplimientos del Consorcio HHA. Foto: David Sánchez/Archivo EL TIEMPO La megaobra que ha contado con una inversión total de 2 billones de pesos, será la encargada de tratar el 90 por ciento de las aguas residuales de Medellín. Foto: Archivo/ELTIEMPO

Las plantas de tratamiento de aguas residuales en otras ciudades del país también presentan retrasos. En Pereira, denuncian que ninguno de los alcaldes de turno ha sido capaz de poner en marcha la obra necesaria para la descontaminación de el río Otún, principal fuente del acueducto para las más de 467 mil personas que habitan en la capital de Risaralda.



Por ahora, el actual alcalde de la ciudad, Juan Pablo Gallo, afirmó que durante su mandato uno de sus principales objetivos será dejar al menos los estudios definitivos de la obra.



El puente Chirajara, otro proyecto vial que esperaba ser puesto en funcionamiento en el primer semestre de este año, sufrió el desplome de su pila C el 15 de enero pasado. Apenas faltaban entre 20 y 30 metros para completarse la placa del tablero que lo unía de costado a costado.

La obra iba a ser entregada en junio del presente año como parte de las obras de doble calzada, entre Cáqueza y Chirajara, que corresponden a 33,8 kilómetros de vía en línea recta, que incluyen 18 túneles nuevos y 42 puentes y viaductos. Todas estas obras ya están construidas y la mayoría de ellas en uso, únicamente falta construir el puente de Chirajara.



La Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes), encargada de la construcción de este tramo de la doble calzada y de la operación de toda la vía, sostiene que en realidad se construyeron 54,2 kilómetros de nueva vía al incluir 20,1 kilómetros de conectantes, retornos y galerías de escape.

Los datos de la implosión del Puente de Chirajara Los datos de la implosión del Puente de Chirajara Se espera que tras la implosión el puente esté en funcionamiento a finales del 2020.

El gerente de Coviandes, Alberto Mariño Samper, anunció que ya está prácticamente definido quien va a diseñar y construir el puente a través de una licitación privada, para lo cual se están ultimando unos detalles con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que tiene que contratar la interventoría con costos que asumirá íntegramente la concesionaria.

Muñóz también señaló que esperan que esos detalles queden definidos en octubre y que el puente estaría en funcionamiento a finales del 2020.

Las obras aplazadas

Dos túneles importantes para el desarrollo vial del país también presentan retrasos en su construcción.



La fecha de finalización del túnel de Oriente en Antioquia fue cambiada de diciembre de 2018 a mayo de 2019 luego de que los problemas geológicos para unir los dos frentes de trabajo del túnel Santa Elena dificultaran el buen transcurso de las obras.

Los trabajos en general tienen un avance aproximado del 87 por ciento. El túnel seminario ya está excavado al 100 por ciento. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 1,1 billones de pesos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO Obras, como la del túnel de Oriente, son claves en la competitivi- dad de Antioquia. Foto: Según la dirección técnica de la obra, se han taladrado 12,5 de los 17,2 kilómetros que componen los tres tubos del proyecto, es decir, 72 por ciento. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El proyecto cuenta con una inversión aproximada de 1,1 billones de pesos y reduciría de 60 a 20 minutos el tiempo de recorrido entre Medellín y el aeropuerto de Rionegro.



En cuanto al túnel de La Línea, una de las megaobras más importantes del país,la ministra de transporte Angela María Orozco afirmó que se necesitan 600 mil millones de pesos para terminar el túnel de la línea y no 250 mil como había asegurado el Gobierno Santos.



No obstante, de acuerdo con varios analistas, aunque el Gobierno Nacional consiga los recursos faltantes para la construcción del túnel antes de que se acabe el 2018, se estima que este estaría funcionando a principios del 2020 y no en el 2019 como se había planteado.

Cabe recordar que en julio pasado se pusieron al servicio de la comunidad o los primeros 4 kilómetros de esta obra, en un tramo ubicado entre el municipio de Calarcá (Quindío) y el sector de El Salado. El proyecto está compuesto por 27 túneles cortos y 25 viaductos.



Finalmente, Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico antioqueño que estaba planeado para entrar en funcionamiento a finales de este año, tuvo que mover su fecha de finalización para finales del 2021 tras la contingencia ocurrida en mayo.

La megaobra que había contado con una inversión de 11,4 billones de pesos antes de la emergencia, generará el 17 por ciento de la energía del país.





