Por falta de estudiantes, megacolegio en Santander ha estado cerrado

Desde hace tres años, la comunidad del barrio González Chaparro del municipio de Floridablanca en Santander, conviven con un enorme ‘elefante blanco’. Se trata del megacolegio Río Frío, una infraestructura de más de 14.000 millones de pesos que ha permanecido cerrada desde su entrega.

“El megacolegio se convirtió en un elefante blanco más de los muchos que ya le han dejado a Floridablanca. Ha sufrido el deterioro por el abandono en el que ha estado”, señaló Alexis Araque, presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona.

Y es que la sede educativa ha sido centro de un conflicto jurídico, luego de que fracasara la puesta en marcha de una concesión a diez años para el manejo de la institución por parte de la Fundación Fe y Alegría.



La falta de estudiantes contemplados en el contrato, impidió que este arrancar. El megacolegio tiene una capacidad para 1.400 estudiantes, sin embargo en la zona solo se tenía un potencial de alumnos de 300. Por ello, Fe y Alegría le pidió al Municipio que los indemnizara con cerca de 2.800 millones pesos por incumplimiento del contrato.



La obra fue planeada en 2008 y se debía entregar en 2011, pero el contratista que la construyó, se demoró tres años más de lo acordado, es decir, su construcción terminó en el 2014. Debido a esta demora, en el 2010, el Ministerio de Educación, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo y el municipio, tomaron la decisión de entregarlo en concesión.



El alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, quien critica la falla en la planeación de las anteriores administraciones, señaló que en varias mesas de trabajo de buscó persuadir al concesionario para poner en funcionamiento el megacolegio con un número de 600 estudiantes que actualmente ya se tienen disponibles.



El mandatario señaló que Fe y Alegría sabía sobre ese cálculo errado en el número de estudiantes, pues era un tema utópico que aparecieran todos esos alumnos en esa zona que está cercana a la parte rural y alejada de la urbana.

"La concesión no quiso ceder, ellos querían que les pagáramos una indemnización. Nosotros nos rehusamos porque consideramos que en el momento en que se firmó el contrato el concesionario también sabía que había un error de planeación. Absolutamente se da un negocio, porque eso era un negocio, el de entregar la educación a un privado”, dijo Mantilla.



De acuerdo con el alcalde, en el marco de la concesión se fijó que el municipio debía pagar casi el doble por cada estudiante.



"No entendemos porque se dio esa concesión porque en el municipio tenemos más oferta que demanda educativa. Tenemos conforme a nuestra planta docente como darle eduación a 30.000 estudiantes y en matricula tenemos 28.800 (...) no sabemos porque se concesionó si se tenía la capacidad para prestar el servicio directamente", precisó el mandatario.



El funcionario indicó que tras la fallida conciliación, el concesionario inició un proceso de demanda en contra del municipio, el cual se encuentra en un tribunal de arbitramiento, acción que posibilita a la administración local hacer un uso inmediato de la infraestructura, que abriría sus puertas a comienzos de 2019 con 600 estudiantes.



“Pudimos tomar el dominio del megacolegio de Rio Frío, estamos en estos momentos invirtiendo en reparaciones de obras locativas propias de los 10 años que esa infraestructura ha estado ahí, quieta. Estamos haciendo ese mantenimiento para que el próximo año podamos aperturarlo”, precisó el burgomaestre.



Los estudiantes que llegarán al megacolegio, así como los docentes, provienen de dos sedes cercanas de instituciones educativas que operaban en infraestructura arrendada.



