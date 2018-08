Megabús llega a 12 años con avances, pero sin lograr meta de pasajeros

El sistema de transporte masivo de Pereira (Megabús) llegó a sus primeros 12 años de operación con avances pero sin llegar al número de pasajeros diarios con los que se estructuró, 142 mil.

En agosto del 2006 comenzaron a rodar por Pereira y Dosquebradas los buses articulados verdes del ‘Mega’. Apenas hasta el año pasado el sistema -con buses alimentadores- llegó a La Virginia y a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) desde el sector de Cuba, y a paso lento llega a sectores densamente poblados de las dos primeras ciudades, como lo hará próximamente al Parque Industrial en Pereira.



El gerente del ente gestor de Megabús, Omar Toro, afirmó que el sistema se está acercando a los 120 mil pasajeros diarios movilizados y que esperan cerrar el 2018 con 38 millones de personas transportadas, para sostener un crecimiento promedio anual del 4 por ciento. A pesar de que no ha llegado a los 142 mil pasajeros diarios, Toro asevera que “está en punto de equilibrio”.



Al hacer un balance del sistema, Toro dijo que “lo bueno es el gran compromiso de las instituciones (que lo componen) porque Megabús sea cada vez mejor. Lo malo es que aún no hemos llegado a todos los sectores”.



Sin embargo, el gerente admitió que debido al inconveniente que hubo con el operador Promasivo, que salió del sistema hace unos años, la ampliación de cobertura del mismo debió hacerse con el operador que quedó, Integra.

Promasivo operaba la cuenca de Cuba e Integra la cuenca de Dosquebradas. Integra quedó solo y empresas de transporte colectivo (las busetas) debieron cubrir la zona de Cuba.



Precisamente, el gerente de Integra, Ramón Toro Pulgarín, comentó que en medio de la crisis de los sistemas de transporte masivo del país, los resultados que Megabús puede mostrar son satisfactorios “y eso es razón de orgullo, de sacar pecho, y es el trabajo juicioso entre el Estado y el sector privado”.



No obstante, Toro Pulgarín también admitió que la ampliación de la cobertura avanza “con gradualidad” y llegar a más zonas de los municipios hace parte de la transición hacia la integración del transporte.



Durante la existencia de Megabús la integración ha sido una de las tareas pendientes. Incluso, en un momento de crisis un exgerente del sistema afirmó que la integración del transporte era la “tabla del salvación” de este.



El actual gerente afirmó que para lograr la integración será clave el Megacable, el cable aéreo que está en proceso de construcción y cuya primera línea será entre la comuna Villa Santana y el parque Olaya Herrera (centro de Pereira) con dos estaciones intermedias en la UTP y en la Terminal de Transporte.



“Nuestro gran reto es generar la integración con el cable aéreo y las bicicletas (el sistema de bicicletas públicas Megabici, que comenzó a operar la semana pasada)”, señaló Omar Toro.



Incluso, la entrada en operación del cable aéreo le servirá a Megabús para atender la solicitud de los estudiantes de la UTP que viven en Dosquebradas, de una ruta del sistema que los lleve desde esta ciudad hacia el centro educativo. Desde las estaciones del Mega en el Olaya podrán transbordar al cable aéreo.