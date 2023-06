La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la mega cárcel que se construye en el municipio de Sabanas de San Ángel y cuyas obras están suspendida desde hace meses, podría terminar convertida en un ‘elefante blanco’ dejando millonarias pérdidas de recursos públicos.



El ente de control dijo que si no se reinician las obras en el menor tiempo posible, se incrementarían los costos inicialmente previstos en el contrato.

La advertencia se la hizo a la Dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por la posible pérdida de 291 mil 497 millones de pesos, que se destinaron en este centro penitenciario planteado para mitigar la crisis carcelaria que afronta el departamento de Magdalena.



Este penal fue diseñado para una capacidad de 1.974 reclusos, y las obras avanzaban de manera correcta hasta que se se presentaron situaciones de orden público y el invierno que, fueron la justificación para suspender su ejecución.



Obras inconclusas Foto: Contraloría General de la Nación

Inicialmente se pactó la suspensión del contrato de obra por el término de 45 días, ante la ola invernal y algunas situaciones de seguridad, no obstante, dicha situación se prolongó

No obstante, ha pasado el tiempo y la construcción no se reanudó generando un riesgo de detrimento del erario.



Dijo al respecto la Contraloría que para este proyecto se suscribieron dos contratos: uno de obra por $275 mil 401 millones y otro de interventoría por $16 mil 096 millones.



Según el contralor delegado para el Sector Justicia, Andrés Castro Franco, el contrato de obra se suscribió sin contar previamente con los estudios y diseños necesarios de factibilidad de la acometida y expansión de la red externa eléctrica para el proyecto. Además, no hubo un estudio previo que permitiera la estructuración de las comunicaciones, su funcionalidad y operación.



“Inicialmente se pactó la suspensión del contrato de obra por el término de 45 días, ante la ola invernal y algunas situaciones de seguridad, no obstante, dicha situación se prolongó”, aseguró Castro.



Cabe recordar que en el mes de febrero de 2022, hasta el lote donde se adelanta el proyecto llegaron hombres armados y amenazaron a los obreros para que no continuaran en el lugar.

Obras cárcel Magdalena. Foto: Contraloría General de la Nación

Los afectados dijeron que no regresarían a la construcción hasta que les garantizaran su seguridad.



Esta situación se superó con el acompañamiento de la Policía y Ejercito; sin embargo el pasado 20 de diciembre de 2022, se suspendió la obra, sin que a la fecha de presentación del informe de la Contraloría, se haya logrado el reinicio de la construcción.



“La prolongada suspensión de la obra (más de 5 meses) genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento”, advirtió la entidad.



En ese sentido la Contraloría también manifestó que “hay una alta posibilidad de que la Uspec se vea inmersa en situaciones de carácter judicial, por cuenta de las acciones que puedan iniciar el contratista y la interventoría, ante la extensa suspensión del contrato y los daños derivados”.