Caza de galápagos y extracción de miel generó tragedia en Cesar

La extracción de miel de abeja y cacería ilegal de galápagos, acabaron con gran parte de una reserva de fauna y flora del corregimiento de Zapati, jurisdicción de Chimichagua, zona ribereña de la ciénaga de Zapatosa (Cesar), el complejo de agua dulce más grande del país.

La tragedia ambiental, que pone en riesgo a la comunidad, fue denunciada este martes por campesinos y pescadores del sector.



“Estábamos laborando en los espacios productivos de la zona y de repente vimos los animales muertos en el área protegida. No pudimos hacer nada porque carecemos de las herramientas para ello”, explicó Luis Alberto Rangel, miembro de la Asociación de pescadores de Zapatí.



En estos procedimientos ilegales, los cazadores usaron el sistema del ‘ahumado’ a través del fuego, para amansar y manejar las abejas, con el fin de obtener la miel de los panales.



Sin embargo, las brisas que por esta época azotan a la región, expandieron la conflagración y arrasaron 20 hectáreas de bosque de la ciénaga.

Más daños

Las llamas también afectaron un gran número de especies de fauna silvestre, como iguanas y aves locales migratorias, que según los moradores, son cazadas de manera indiscriminada por personas que habitan en otros lugares aledaños a la ciénaga.



“La candela fue muy fuerte y tenía un tamaño de unos 30 metros de altura. Eso no lo puede controlar uno de cualquier manera porque puede ocurrir un accidente peor. Quienes lo hicieron saben que aquí habitan este tipo de especies y las atacan para luego comercializarlas”, agregó Rangel.



El frágil ecosistema es alterado con regularidad. De acuerdo a las quejas de la comunidad, este tipo de acciones copan la capacidad que tienen los 500 habitantes de Zapatí, por lo que requieren la presencia de personal especializado para la atención y prevención de desastres ecológicos.



“No tenemos como impedirlo. Aquí vivimos abandonados, tampoco nos visitan las autoridades ambientales. Por eso algunas personas hace lo que le da la gana con nuestros recursos naturales”, recalcó un campesino de Zapatí.

Todavía no son capturados los responsables de la tragedia ambiental. Foto: Cortesía de Luis Alberto Rangel

Visita técnica

Desde la secretaría de ambiente departamental, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, y la Alcaldía de Chimichagua, se anunció una visita técnica al sector para evaluar los daños ambientales.



Según Libardo Lascarro, coordinador de Pomca y miembro territorial de Corpocesar, la situación obedece a una costumbre arraigada.



En este sentido, precisó que algunas personas generan los incendios forestales aprovechando el tapón que queda cerca a la playa que se forma en el complejo cenagoso, para la captura de galápagos y realizar algunos sembrados de maíz.



“Estos incendios se vuelven incontrolables. De allí se van hacia arriba del sector y se prende el resto de material seco para cazar estos animales silvestres y obtener también la miel de las abejas. No tienen la precaución de apagar el fuego”, manifestó el funcionario.



Destacó además, que desde la corporación se vienen realizando campañas de sensibilización en torno a la protección de los recursos naturales.



“Hacemos presencia con campañas educativas, pero no somos autoridad policiva para ejercer este tipo de controles. En estos casos, lo que se hace es tomar nota de las personas que ocasionan estos hechos y se abre una investigación desde el punto de vista jurídico”, añadió Lascarro.



Entretanto, Andrés Felipe Meza Araujo, secretario de ambiente de la Gobernación del cesar, resaltó que recientemente se presentó un proyecto al Gobierno Nacional para la recuperación y fortalecimiento de los puntos críticos del complejo cenagoso.



“Son 19 mil millones de pesos que demanda este proyecto que incluyen varios programas ambientales. Me comprometo a involucrar a la comunidad de Zapatí en estas iniciativas”, manifestó el funcionario.

LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR

