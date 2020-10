Estas serán las medidas en 312 municipios por fiesta de Halloween

Aunque Bogotá descartó decretar el toque de queda durante este fin de semana por la celebración de Halloween, varias capitales y ciudades intermedias decidieron aplicar la medida con el fin de frenar un posible aumento de casos de covid-19.

Por ahora, la medida, que es usada en Europa para frenar los rebrotes, será aplicada con diferentes modalidades en 312 municipios del país.



Dos departamentos que decretaron la medida para todo su territorio son Boyacá y Tolima. En el primero, el toque de queda será del 30 de octubre al 2 de noviembre entre las 7 de la noche y las 2 de la mañana.

Tolima, por su parte, ordenó toque de queda y ley seca para los próximos cuatro fines de semana. La medida, que fue aprobada en consejo extraordinario presidido por el gobernador Ricardo Orozco y el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, regirá por 12 horas, a partir de las 4 de la tarde del día de Halloween. Los horarios de restricción de los otros fines de semana no se han confirmado.



En Antioquia, la alerta roja por la ocupación de camas de UCI llevó al gobernador Aníbal Gaviria y a los alcaldes y alcaldesas a ser estrictos y decretar ley seca y toque de queda general en 104 de los 125 municipios del departamento, mientras que en otros 20, incluido Medellín, la medida de toque de queda solo regirá para menores. El único municipio antioqueño que no impuso ninguna restricción, por ahora, es Girardota.



En Bucaramanga tomaron también medidas drásticas y están prohibidas las celebraciones de Halloween. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, aseguró que se mantendrá el toque de queda durante el fin de semana pero no se implementará la ley seca. De igual forma, en Floridablanca, municipio vecino, el toque de queda empezará desde las 3 p. m.



En el Eje Cafetero, Manizales y Armenia decretaron toque de queda y restricciones de movilidad durante este fin de semana. Pereira, Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, se sumaron restringiendo la movilidad de sus habitantes desde el viernes hasta el lunes.



En Montería, otra capital golpeada fuertemente por el virus, se decretó la ley seca y el toque de queda general. La medida prohíbe también el consumo de licor a cualquier hora del día en antejardines y terrazas de viviendas, así como la celebración de reuniones masivas en centros comerciales, conjuntos cerrados o sitios públicos.



En Neiva, donde ya funciona el toque de queda para menores de edad, se aplicará para todos durante las noches del 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Y el lunes 2 de noviembre habrá confinamiento obligatorio durante todo el día. El alcalde de la ciudad, Gorky Múñoz Calderón, señaló que se busca evitar las aglomeraciones y proteger a los niños. Neiva suma hoy más de 13.000 contagios y 337 fallecidos.



Medidas más laxas

En otras regiones, el toque de queda solo será para menores de edad, como en Villavicencio, donde también se prohibieron las caravanas de motociclistas disfrazados, eventos masivos en centros comerciales, conjuntos cerrados, bares, clubes y demás lugares al aire libre.



La Alcaldía de Cúcuta solo permitirá que los menores salgan en las noches, desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, acompañados de sus padres.



En otras importantes capitales, como Cali y Barranquilla, no se han tomado medidas estrictas.



El alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que no aplicará toque de queda en ningún caso, pero se prohibirán las caravanas de carros y motocicletas en la noche del 31 de octubre.

Barranquilla tampoco implementará ninguna restricción, pero el municipio vecino de Soledad decretó la ley seca durante este puente festivo. El decreto prohíbe transitoriamente la libre circulación de vehículos, residentes, moradores y ciudadanos, además, restringe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios abiertos y establecimientos de comercio.



Y pese a que en Bolívar se expidió una circular en la cual se da libertad a los alcaldes de ordenar el toque de queda o la ley seca, hasta el momento, ningún mandatario ha anunciado la medida, sin embargo, en Cartagena suspendieron las grabaciones de videos de las fiestas de la independencia luego de que cinco actores dieran positivo para coronavirus.

