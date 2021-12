En el puesto de control migratorio del puente de Rumichaca, en el sur de Nariño y límite con Ecuador, se dispuso todo un operativo que funcionará desde este miércoles 15 de diciembre, durante las 24 horas.

El motivo es la apertura que en este punto fronterizo han reclamado, tanto la Gobernación de Nariño, como comerciantes, transportadores y ciudadanos de Colombia y de Ecuador.



El puente de Rumichaca ha estado cerrado desde el 17 de marzo del año pasado.



Su apertura ha sido el clamor en los últimos meses, pues las pérdidas para el sector económico alcanza unos 20.000 millones de pesos.



De acuerdo con Migración Colombia, en este puesto de control para primeras horas hay el doble de funcionarios, con el fin de validar documentos de los viajeros entre ambos países.



Se pretende evitar congestiones y dar respuesta a cada viajero, en por lo menos 30 segundos.



A su vez, la apertura se ha programado de manera gradual.



El puente de Rumichaca está ubicado en el municipio de Ipiales, el cual colinda con el norte de Ecuador.



Es importante que los ciudadanos presenten documentos con los respectivos esquemas de vacunación para combatir el temido coronavirus que viene azotando al planeta desde hace casi dos años.



Se espera que la segunda dosis se haya aplicado hasta hace dos semanas.



De acuerdo con el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, las autoridades y los gremios económicos han venido preparándose para la apertura del puente internacional de Rumichaca desde antes de que se iniciara este mes.



De hecho, la apertura se esperaba a partir del pasado primero de diciembre, pero eso no ocurrió y de inmediato, surgieron las voces de protesta en Ipiales y en el resto de Nariño.



El primero en hacerlo fue el mandatario seccional, quien señaló “creemos que están las condiciones propicias para una reapertura de la frontera”.



Esa apertura no ocurrió, debido a que autoridades sanitarias de ambos países señalaron la nueva variante ómicron, por lo que se debían tomar medidas.



No obstante, desde un comienzo ha habido paso para el transporte de carga.



El alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, que la apertura es favorable para evitar el paso por trochas ilegales entre Colombia y Ecuador.



“La frontera no puede estar cerrada”, dijo el funcionario.



Para Ana María Montenegro de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ipiales, la comunidad se estado preparando.



En la Cámara de Comercio de Ipiales también informaron que se han venido gestionando protocolos para impulsar las actividades económicas y sacar los negocios adelante después de tanto tiempo.



CALI Y PASTO