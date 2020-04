'Mano dura' contra infractores de cuarentena en La Dorada, Caldas

En Caldas se registran 36 casos positivos de covid-19, 18 de ellos en el municipio de La Dorada, la segunda ciudad más grande del departamento. Además, los primeros dos fallecidos por causa del virus en la región son de este puerto. Por esto, la Alcaldía municipal ha intensificado las medidas de control que permitan controlar el contagio.

Así lo informó el Alcalde del municipio, César Alzate, quien manifestó que no tendrán “consideración” con quienes incumplan las normas dispuestas por las autoridades locales, departamentales y nacionales.



“El pico y cédula está permitido, únicamente, hasta la una de la tarde, después de eso no deberá haber nadie en las calles. Vamos a intensificar los controles y si hay una persona que se le apliquen dos comparendos será judicializada. Los pacientes que resulten o sean positivos vamos a cuidarlos y protegerlos, pero no tendremos consideración si violan la cuarentena y deberán enfrentar procesos legales”, indicó el mandatario.



Alzate precisó que las medidas debían estar regidas por un decreto, el cual quedó firmado en la tarde de ayer para empezar a regir a partir de hoy martes.



Cabe anotar que el pasado miércoles, se conoció que cinco personas del municipio habían adquirido el virus porque otro paciente, que argumenta no saber que era portador, los contagio -según las mismas palabras del Alcalde- porque recibía visitas en su casa.



Entre los contagiados se encuentran dos menores de edad, de dos y 13 años.



Tras el complejo panorama que se vive en el municipio, también se ha contemplado llevar más pie de fuerza a las calles, incluyendo soldados del Ejército, sin embargo, la medida continúa en evaluación.



Lo que es un hecho es que el municipio, referente en el Magdalena centro colombiano por atender población de 44 municipios de seis departamentos, necesita ampliar su capacidad de servicios de salud, especialmente de camas de cuidado intensivo.



El gerente del hospital del municipio, Diego Luis Arango, precisó que en compañía con la Alcaldía, tienen 17 camas más que estarían listas para operar en cuanto lleguen los respiradores que compraría el Gobierno Nacional.



“Esperamos la dotación de ventiladores, monitores y bombas de infusión que enviará el Ministerio, cuando lleguen estamos listos para operar. Estas llegan a sumarse a las 14 que ya tenemos”, anotó Arango.



Por otra parte, la Secretaría de Integración y Desarrollo Social de Caldas, indicó que mañana llevarán al centro hospitalario 30 cámaras de intubación donadas por Mabe Colombia, al igual que 250 tapabocas N95, más de 700 tapabocas quirúrgicos, 7 galones de alcohol glicerinado, entre otros elementos de protección para el personal.

MANIZALES