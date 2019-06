Las medidas que se tomaron para aliviar al Llano sector por sector

Tras 45 días de afectaciones en el Meta por los constantes cierres en la vía al Llano, ahora cerrada indefinidamente al menos durante tres meses, el Gobierno estableció un paquete de 67 medidas -acordadas con la gobernación departamental, las alcaldías municipales afectadas y gremios del departamento- para aplacar la situación que se vive en estos territorios.

Los constantes derrumbes en el kilómetro 58 de la vía Bogotá – Villavicencio generaron un cierre indefinido de la calzada, pues en la zona cayeron 30.000 metros cúbicos de escombros. La situación ha golpeado fuertemente a varios sectores del Meta.



Los transportadores de Villavicencio, por ejemplo, han reportado pérdidas por más de $ 12.000 millones, también se mostraban alertados ante un posible desabastecimiento de combustible en la región.

Además de los transportadores, el sector turismo y agricultura del Meta sufren las dificultades que tiene la vía.



La gobernadora del Meta, Marcela Amaya, manifestó que evidentemente han aumentado los tiempos de traslado de las materias primas que el departamento envía al centro del país y que recibe.



Estas dificultades, señaló Amaya, afectan en gran proporción al sector turístico durantes esta temporada de vacaciones, justo en un momento cuando la apuesta de la Gobernación del Meta es hacer una transición de un departamento petrolero a uno turístico, según afirmó la Gobernadora Marcela Amaya.



Tras cinco horas de reunión el Gobierno Nacional llegó a múltiples acuerdos para mitigar la contingencia en el departamento que conecta a la Orinoquía con la zona Andina de Colombia.



El presidente Iván Duque anunció en la noche de este martes un plan de contigencia que contempla al menos 67 medidas para mitigar los efectos del cierre de la vía al Llano, corredor que lleva más de 15 días en cierre permanente.



A grandes rasgos, estas son las medidas los diferentes sectores para palear la crisis por el cierre de la vía al Llano.

Transporte

Entre las medidas tomadas por el Gobierno en este sector destacan la reducción en un 50 por ciento en las tarifas de los peajes de las vías alternas para llegar a Villavicencio y la eximición de tasas aeroportuarias para las aerolíneas que ofrezcan vuelos directos hacia el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, así como un aumento en la cantidad de vuelos diarios. (Le puede interesar: Estas son las nuevas tarifas de peajes en vías alternas al Llano.)



La gobernadora Amaya se refirió a esta medida como muy positiva. “Tenemos esperanzas en las medidas acordadas con el Gobierno Nacional y con el compromiso que demostró el presidente Duque. La gente del departamento y toda la administración entiende que esta situación no es algo de solo tres meses, es una batalla de largo aliento que, por ahora, gracias a las medidas, será mitigada y poco a poco será solucionada”, expresó Amaya.

Normalmente la única aerolínea que vuela a Villavencio es Avianca, pero por la contingencia con la carretera, EasyFly habilitó vuelos. Se espera que más aerolíneas oferten vuelos. Foto: Cortesía EasyFly

Además de la Gobernadora, el gremio de transportadores se mostró conforme con la medida que empieza a regir desde este 26 de junio. “Encontramos que es una buena forma de aliviar la situación, hasta el 16 de junio contabilizamos pérdidas por más de $ 12 mil millones”, precisó el gerente de la flota de buses la Macarena, de Villavicencio.



Sumado a los peajes se empezarán a ver reducciones en los vuelos directos de Bogotá hasta la capital del Meta.



“Adoptamos esto como una medida más que satisfactoria, en especial por el Torneo Internacional del Joropo, evento de folclor que se inicia desde el 27 de junio hasta el 1 de julio. Debido al cierra de la vía temíamos que el turismo se redujera hasta casi desaparecer. Afortunadamente con esta nueva medida ya tenemos reportes de vuelos vendidos hasta septiembre”, explicó la Gobernadora.

También se realizó una inversión de $50 mil millones para el tramo Sogamoso – Crucero – Aguazul por parte del Invías, con el fin de adecuarla como una de las principales calzadas alternas al llano.

Sector agrícola

Actualmente se tarda hasta 12 horas el transporte de las materias primas que produce el Meta para el centro del país. Según la Gobernadora, un 70 por ciento de las materias primas que abastecen a Bogotá provienen del Llano.



A día de hoy, el departamento no ha querido hablar de abastecimiento, si bien hay alzas en el precio de la canasta familiar, no se ha llegado al punto de lanzar una alarma. Sin embargo, la administración departamental considera muy oportunas las medidas que establecieron con el Gobierno, ya que de empeorar la situación, el desabastecimiento no será solo en el Llano, se vivirá en todo el país.

En la Terminal de Transportes de Villavicencio se pasó de despachar 300 vehículos a 70 por el cierre de la vía al Llano. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Las medidas que activó el Gobierno tienen que ver con líneas especiales de créditos para los agricultores del departamento; además, incentivos para establecer procesos de almacenaje y descuentos en el transporte de estos productos básicos de la canasta familiar. También, se aprobó una prórroga para la declaración de renta y el pago de créditos del departamento.

Educación

En materia de educación también se hará una inversión, de monto aún no especificado, al Programa de Alimentación Escolar del departamento. Además, se adicionarán recursos para el transporte escolar de los niños de Guayabetal hasta Villavicencio durante el calendario escolar de 2019.



El cierre de la vía al Llano ha ocasionado que la administración departamental, al igual que algunas alcaldías municipales, hayan tenido que hacer modificaciones en sus planes de desarrollo.

“Nosotros queríamos que el departamento fuera una zona mucho más turística y menos petrolera al final de esta administración. Lamentablemente, esta situación ha obligado a que movamos recursos -que tenían otro destino- para atender la crisis”, explicó la gobernadora Amaya.



La administración departamental y el gremio de transportadores afirmaron que mantienen la esperanza de que estas medidas ayuden a mejorar en gran medida la crisis del departamento.



A diario se realizarán reportes a la Presidencia, la cual prometió estar atenta las 24 horas a la situación de la región. En aproximadamente 15 días se realizará una reunión para evaluar el alcance de este paquete de medidas y qué ajustes podrían ser pertinentes para mejorar paulatinamente la situación del Llano.

