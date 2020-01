El llamado de alerta por caótico panorama de las playas en Cartagena

En los primeros 15 días de este 2020, las playas de Cartagena han sido el escenario de cinco accidentes que involucran lanchas y motos acuáticas, lo cual ha puesto sobre advertencia a las autoridades, pues es la primera vez que se repiten este tipo de eventos.

El último accidente se registró el pasado 12 de enero, cuando un joven de 15 años protagonizó un brutal accidente en el balneario cartagenero de Playa Blanca, del cual salió ileso.



En video quedó registrado el momento cuando la motonave se acerca a toda velocidad hacia la playa y, en cuestión de segundos, colisiona contra una embarcación que está fondeada.

Además de estos hechos recientes, en diciembre se conoció el testimonio de un joven de 20 años, quien fue arrollado por una lancha, y la trágica muerte de Valentina González, la joven estudiante de psicología que murió en el balneario de Cholón, en Cartagena, al ser arrollada por un yate.

Ante estas situaciones, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, hizo un fuerte llamado a la administración del Distrito de Cartagena, y a otras autoridades, y pidió el cierre temporal de Playa Blanca ante los acontecimientos de los últimos días.



“Ya estamos en el límite y lo peor ya ha sucedido, lo que sigue es extremar medidas y considerar hacer un cierre temporal de Playa Blanca, mientras se ordena este destino y se deciden cuáles serán las acciones contundentes”, aseguró María Camila Carrascal, directiva regional de Anato.



No obstante, expertos opinan que no es necesario llevar a un cierre de estos lugares, pero sí es necesario hacer efectivas las reglamentaciones existentes que permitan un turismo sostenible.

Para el presidente del grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo, lo que sobra en Colombia son regulaciones para reglamentar el buen funcionamiento de estas playas, pero lo que sí falta es quién las haga respetar para que se apliquen con constancia.



“Los alcaldes deben coordinar la totalidad del cumplimiento de las normas junto a las entidades, tales como señalización de puestos de cuidado, coordinación con los puestos de salud y temas de no contaminación, además de boyas de protección para bañistas”, señala Bessudo.



El experto agrega que estos eventos no solo se presentan por la temporada alta de vacaciones, sino que son accidentes que se registran con cierta frecuencia y pueden evitarse con un cumplimiento de las normas que permita llevar a cabo un turismo sostenible que también incluya a las comunidades.



“Este tipo de faltas a las normas ahuyentan el turismo de calidad –asevera Bessudo–. La libertad de uno termina donde empieza la del otro, por lo tanto es necesario hablar con las comunidades y que se pongan todos de acuerdo para evitar más cosas así”.



Según el capitán del Puerto de Cartagena, Pedro Prada, son más de 40 empresas las que prestan el servicio de lanchas y motos acuáticas en la ciudad. Hasta el momento, las autoridades han puesto 37 comparendos, han inmovilizado 10 lanchas y 94 más no han podido zarpar debido a incumplimientos en las normas de inspección.

“Por ahora se ha tratado de acciones fortuitas, las consecuencias han sido mínimas, pero sí es importante que se les ponga atención a estos eventos para que no se repitan”, señala el capitán.



El llamado de la Anato incluye también el descontrol en las visitas a Playa Blanca. Estos 3 kilómetros de playas son de las regiones más visitadas del Caribe. No obstante, este paisaje natural se ha convertido en escenario de turismo depredador y en masa, donde abundan las invasiones ilegales de hostales, restaurantes y bares, y dónde el cúmulo de basuras y aguas residuales van a parar a una ciénaga ubicada en la parte trasera del balneario.



Durante las pasadas vacaciones el balneario fue cerrado durante varias horas ante la presencia masiva de bañistas.



Muy cerca de Playa Blanca, en la isla de Tierrabomba, la semana pasada, un prestador de servicios turísticos -sin ninguna reglamentación- provocó el choque de dos turistas que disfrutaban de un paseo en un flotador contra una lancha.

La exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, María Claudia Lacouture, señala que ver a un menor en una moto acuática es ya suficiente para saber que no se está cumpliendo con las reglamentaciones.



“El ordenamiento es una potestad de la ciudad, la ciudad debe tomar la decisión, así como en un momento lo hicimos con Bocagrande. Si se tuviera la aplicación de este ordenamiento de playa, pues obviamente las motos acuáticas no pasarían como quisieran por donde están los bañistas, porque tienen espacios específicos”, explica Lacouture.

En respuesta a la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Cartagena, William Dau, de evaluar la suspensión inmediata de actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial de Playa Blanca y Cholón, el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito, David Múnera Cavadía, dijo que el Distrito tomó dos decisiones con relación a dicho requerimiento.



Lo primero que hará el Distrito es solicitar una reunión con el Consejo Comunitario de Playa Blanca y la comunidad para escucharlos.



Luego, habrá un consejo de seguridad el lunes 20 de enero, al que asistirán todas las autoridades con el fin de analizar lo que ocurre en esa zona insular de Cartagena.



“Fruto de estas dos reuniones el alcalde se pronunciará y se tomarán las medidas pertinentes con relación a esta solicitud que elevó la Procuraduría”, explicó el secretario Múnera Cavadía.



El Secretario indicó que en Playa Blanca y Cholón continúan los controles por parte de las autoridades encargadas (Dimar, DATT y Secretaría del Interior), y se van a intensificar los operativos con el fin de evitar que vuelvan a presentarse hechos como los ocurridos recientemente.

Por su parte, la Armada aseguró que antes de las vacaciones de Semana Santa estará lista la señalización de Cholón.

