Así operará Playa Blanca durante vacaciones de fin de año

La alcaldía de Cartagena anuncia la apertura del balneario de Playa Blanca, en la isla de Barú, pero con drásticas medidas de Bioseguridad, y con un aforo limitadísimo.



En una reunión sostenida en las últimas horas entre el Distrito y las comunidades y comerciantes de la playa, se acordaron algunas condiciones que plantean las autoridades para la operación del balneario en medio de la pandemia.



Pese a que aún no hay fecha para la reapertura del popular balneario, El Distrito ha dicho que sólo habilitará el ingreso para 1.332 personas, entre bañistas y operadores turísticos.



De igual forma sólo se permitirá el acceso a 1.800 metros de playa.



Los turistas deberán hacer una reserva previa, vía web, para visitar Playa Blanca y el Distrito habilitará una registradora con torniquete para que no sea superado el aforo.



No se permite pernoctar. La playa será solo para disfrute de día.



La propuesta del Distrito es un bálsamo para las comunidades de las veredas de Santa Ana, Barú y Ararca, en el corregimiento de Pasacaballos, que viven del turismo en el balneario.



Además, la voz conciliadora pero firme del Distrito es un llamado para que sean las mismas comunidades y comerciantes quienes pongan orden en Playa Blanca, donde hoy reina el caos, la ilegalidad y el impacto ambiental.



Esta foto tomada antes de la pandemia muestra la invasión de las zonas de baja mara en Playa Blanca. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Entre los acuerdos a los que llegó el Distrito con los líderes de Playa Blanca está el compromiso de organizar a todos los vendedores para turnarse el ingreso a Playa Blanca.



"El consejo comunitario deberá entregar a las autoridades los turnos de ingreso, sin superar los 332 vendedores /operadores turísticos por día. El horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Si es por mar, el regreso debe ser a las 3 p.m.", señaló el Secretario del Interior de la Ciudad, David Múnera.



El ingreso a la playa será con reserva, a través de la plataforma dispuesta por Alcaldía (reservadeplayas.cartagena.gov.co)



Para el ingreso por mar, las lanchas solo podrán salir desde el Muelle de la Bodeguita. En el muelle se les pedirá la reserva a los viajeros. Será el 20 por ciento del total del aforo permitido.



Los establecimientos o prestadores de servicios turísticos que no cumplan con las disposiciones de salubridad y bioseguridad, no podrá abrir.



Los módulos o espacios de reposo por grupo deberán estar separados por mínimo 2 metros de distancia.



"Este miércoles estarán en el territorio entidades como el DADIS, Migración Colombia, Secretaría del Interior, entre otras, para realizar las visitas técnicas para saber cuáles locales cuentan con el protocolo de bioseguridad, este paso es la antesala a la reapertura de Playa Blanca", señaló Nelsy Marimón González, secretaria el Consejo Comunitario de Playa Blanca.



A partir de ahora, Distrito y comunidades de Barú realizarán mesas de trabajo para establecer acciones que permitan recuperar los 6 kilómetros de playa de este balneario, hoy invadido por comercio ilegal.

