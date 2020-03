En frontera con Venezuela se dificulta aplicar  medidas ante covid-19

Las autoridades sanitarias en Norte de Santander han aumentado las medidas preventivas en la frontera. Sin embargo, el masivo flujo de migrantes venezolanos y los pasos ilegales dificultan el control.



Aunque se han activado protocolos en los tres pasos fronterizos, las medidas no responden a la vulnerabilidad de la frontera. Las cámaras térmicas anunciadas y los puntos destinados para el lavado de manos no han sido instalados.

Las personas que ingresan al país son seleccionados de manera aleatoria para indagar la procedencia y aplicar alcohol en las manos. Del lado contrario, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) exige el uso de mascarillas para entrar a territorio venezolano.



Víctor Bautista, secretario de fronteras de Norte de Santander, manifestó que, en el tercer paso fronterizo, ubicado en el municipio de Puerto Santander, no se cuenta con la suficiente logística para evitar la propagación del coronavirus.



“Hay que entender que el flujo migratorio no es una reunión o un evento, es un movimiento masivo de migrantes. Cada día circulan más de 40.000 personas”, indicó el secretario.

Para Bautista, el cierre de la frontera no es una opción y confía en la efectividad de las campañas de prevención. “De nada sirven los cierres si existen lugares porosos en donde no hay control”, indicó.



De hecho, en Norte Santander se han detectado más de 150 pasos ilegales o trochas.



Por otro lado, el Instituto Departamental de Salud (IDS) anunció la llegada de dos epidemiólogos de campo para monitorear la situación en la frontera y nueve enfermeras auxiliares que manipularán los termómetros dispuestos para medir la temperatura corporal.



Quienes llegan desde Venezuela lo hacen usando tapabocas y sosteniendo el documento de identidad en un lugar visible. Ante los nuevos controles por parte de Migración Colombia, se han registrado largas filas y aglomeraciones en el ingreso al país.



“Aunque no estamos exentos de tener un caso de covid-19, considero que se está haciendo uso indebido de las barreras de protección, no hay necesidad de usar estos elementos” afirmó Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud en Norte de Santander.

Sin embargo, Eugenio Rangel, alcalde de Villa del Rosario, enfatizó en la importancia de las medidas preventivas debido al flujo de personas que ingresan a Colombia.



En las farmacias del municipio fronterizo y en el área metropolitana de Cúcuta, los precios de los tapabocas van desde $1.500 a $30.000 pesos colombianos. En Venezuela cuestan 2 dólares.



“Esperamos que el Gobierno nacional tome la decisión de cerrar la frontera. El comercio se verá afectado pero la prioridad es la salud”, señaló el alcalde de Villa del Rosario.



Para el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, en la ciudad seguirán las directrices del gobierno nacional y departamental. También se suspenderán eventos y reuniones multitudinarias en la ciudad.



Yáñez señaló que no piensa en elevar la petición del cierre de frontera. Frente a esta opción, el alcalde manifestó que, de tomarse esa decisión, lo hará el Presidente o Cancillería, teniendo en cuenta que ningún mandatario local tiene potestad para cerrar los pasos fronterizos.



Desde la Alcaldía se han analizado las rutas para la prestación de los servicios de salud. Según la condición de los pacientes, deben ser trasladados a las respectivas EPS y al Hospital Universitario.



“Hay puntos de control en los puentes fronterizos, aeropuerto y plazas públicas. Invito a los cucuteños para que acudan al médico en caso de presentar síntomas asociadas al virus”, indicó el alcalde Jairo Yáñez.



Para los habitantes de la frontera estas medidas no son suficientes y temen que el virus se propague en Norte de Santander. Solo 3 centros médicos en Cúcuta cuentan con la prueba FilmArray, que determina si el paciente es o no portador de virus o infecciones respiratorias



Las autoridades sanitarias en Norte de Santander mantienen contacto con la Corporación de Salud de San Antonio en Venezuela.



En Cúcuta, en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, se acondicionó un área de aislamiento para la atención de posibles casos de covid-19. El protocolo incluye una ambulancia para transportar pacientes con síntomas sospechosos.



JORGE ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA