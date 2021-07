Medidas en Caldas para el 20 de julio

En los 27 municipios de Caldas se adoptarán algunas medidas con las que se buscará prevenir actos de violencia en posibles jornadas de protesta y manifestación que se presenten el próximo martes, 20 de julio.

La decisión se tomó en medio de un Puesto de Mando Unificado en el que participaron todos los Alcaldes. “Lo primero es que se prohibirá en todo el departamento el tránsito de motocicletas con parrillero, desde la 1:00 de la mañana del lunes 19 de julio hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 21”, indicó el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño.



El funcionario señaló que, además, estará prohibido el transporte, carga, distribución y disposición de combustible, gas propano, madera, residuos peligrosos, materiales de construcción y escombros, durante el mismo periodo de tiempo.



“La recomendación especial a los Alcaldes e inspectores de Policía para que no dispongan de materiales peligrosos, hagan la revisión de estos materiales en cada municipio y así generar actos de prevención en situaciones que puedan poner en riesgo la vida de los caldenses”, añadió Castaño.



El Secretario sostuvo que las medidas se toman siguiendo las recomendaciones que hizo el Ministro de Defensa, Diego Molano, en una Consejo de Seguridad que se desarrolló en Pereira el pasado fin de semana y en el cual advirtió de la intención de grupos ilegales de ejercer actos vandálicos en las movilizaciones, no solo en Caldas, sino también en Quindío y Risaralda.



De acuerdo con Molano, información de inteligencia les permitió saber que hay “organizaciones criminales y delictivas que buscan generar una movilización hacia la ciudad de Bogotá con el fin de generar hechos delincuenciales, así mismo en estos tres departamentos”, señaló Molano en el encuentro con fuerza pública y de Gobierno de la región.



EL alto funcionario señaló que se ya han adelantado acciones para evitar que se cometan actos delictivos en contra de bienes públicos o de miembros de la fuerza pública que estén en las calles ese día.



Por el momento, solo las autoridades de Caldas han tomado determinaciones de este tipo, sin embargo, se está a la espera de las decisiones que tomen los demás departamentos, en donde -además- se han presentado amenazas contra los mandatarios locales y regionales.



Tal como lo informó EL TIEMPO, los gobernadores de Risaralda, Quindío y el alcalde de Pereira, han reforzado sus esquemas de seguridad, tras las denuncias que hizo públicas el mismo ministro Molano.



Al momento, en Caldas no se han convocado oficialmente marchas para el 20 de julio, pero sí se espera se haga durante el fin de semana. Preliminarmente se esperan concentraciones en municipios como Manizales, Riosucio, Anserma , Chinchiná y La Dorada.



LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES