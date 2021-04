Ley seca y toque de queda nocturno en Armenia por covid-19

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, sancionó esta semana el Decreto 070 de 2021 en el cual se establecen medidas para contener la propagación del covid-19 en la capital de Quindío.



Así, habrá toque de queda y ley seca, que irán a partir de las 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 de la mañana del mismo día. Las medidas se aplicarán, cada día en ese horario, desde el lunes 5 de abril hasta el próximo lunes 19 de abril.

El documento establece que se suspende "el ejercicio de cualquier clase de actividades económicas en todo tipo de establecimiento de comercio (abierto o no al público)".



Además, no se permite el consumo de licor en espacios públicos ni en establecimientos de comercio, solo está permitido el consumo en restaurantes. Tampoco se permite la apertura de discotecas y lugares de baile ni la realización de eventos públicos que impliquen aglomeración de personas.



Sin embargo, cabe aclarar, en Armenia, por ahora, no acoge la medida de pico y cédula, aunque eso podría cambiar si los contagios y la ocupación UCI aumentan.



Las autoridades locales aclararon que estas medidas fueron adoptada por la administración municipal debido a la ocupación de las camas UCI que en la capital del Quindío, que se encuentran en un 59 %, por lo que así se acogen las disposiciones ordenadas por los ministerios del Interior y de Salud.



