En Santa Marta levantan pico y placa y decretan cierre de vías

La Alcaldía de Santa Marta adoptó nuevas medidas en lo que resta de 2020 y principio de 2021, con las que le apunta a mejorar la movilidad y generar espacios adecuados para que las personas puedan transitar con mayor libertad y acatando de una mejor manera el distanciamiento social y demás protocolos de bioseguridad.

En las últimas horas fue oficializado el Decreto 298 del 10 de diciembre de 2020, el cual ordena el cierre provisional de vías, levanta pico y placa para taxis y vehículos particulares y restringe la movilización de motocicletas en fechas especiales.



El mencionado acto administrativo autoriza el cierre de vía, en el Centro Histórico en el tramo comprendido entre la carrera 5ª, desde la calle 10 hasta la calle 22, entre las 5:00 a.m. del día 23 de diciembre del 2020 hasta las 11:59 de la noche del día 24 de diciembre del 2020 y desde las 5:00 a.m. del día 30 de diciembre de 2020 hasta las 11:59 de la noche del 31 de diciembre de 2020.



De igual modo, se definió el cambio del sentido vial de la carrera 7ª, entre las calles 10 y 22, desde las 5:00 a.m. del 23 de diciembre del 2020 hasta las 11:59 de la noche del 24 de diciembre del 2020 y desde las 5:00 a.m. del día 30 de diciembre de 2020 hasta las 11:59 de la noche del día 31 de diciembre de 2020.

Pico y placa

Por medio del Decreto 298, la Alcaldía suspendió la medida de pico y placa de los vehículos de transporte público individual tipo taxi contenida en el Decreto 075 de febrero de 2020, durante los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre del 2020.



Así mismo, para los vehículos particulares durante los días 24 y 31 de diciembre del 2020.

Motocicletas

La circulación de vehículos particulares tipo motocicletas, motociclos, moto triciclos, motocarros y cuatrimotos en las vías públicas y privadas abiertas al público del área urbana del Distrito de Santa Marta queda restringida desde las 04:00 p.m. del 24 de diciembre del 2020 hasta las 04:00 a.m. del 25 de diciembre y desde las 04:00 p.m. del día 31 de diciembre del 2020 hasta las 04:00 a.m. del día 1 de enero del 2021.

Cierre de vías

Desde el 11 de diciembre de 2020 hasta el día 16 de enero de 2021, en el horario comprendido entre las 4:00 p.m. y hasta las 11.59 de la noche, queda restringida la circulación de todo tipo de vehículos en el área que comprende el siguiente anillo vial: desde la carrera 2ª hasta la carrera 5ª y desde la calle 21 hasta la calle 14.



También se restringe temporalmente desde el 11 de diciembre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, en el horario comprendido entre las 4:00 p.m. y hasta las 11.59 de la noche, la circulación de todo tipo de vehículos en el Centro Histórico y El Rodadero en tramos viales establecidos.



Ellos son: desde la carrera 1ª hasta la carrera 2ª y desde la calle 6, hasta la calle 11 y la calle 7 entre la carrera 1ª y la carrera 3ª.

Los días 19 y 20 de diciembre de 2020, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y hasta las 9.00 de la noche, la circulación de todo tipo de vehículos en el área que comprende el siguiente anillo vial en el sector de El Rodadero: desde la carrera 1ª hasta la carrera 2ª y desde la calle 6 hasta la calle 11 y la calle 7 entre la carrera 1ª y la carrera 3ª.



Se permitirá el uso del espacio público en la ciudad de Santa Marta, solamente en las áreas autorizadas con el fin de evitar aglomeraciones en esta época decembrina, el uso autorizado por la administración distrital es temporal y en ningún caso genera permanencia.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

