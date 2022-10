Con el objetivo de prevenir los desmanes que se han registrado en años anteriores en Pereira, Armenia y Manizales, las autoridades de las tres ciudades dispusieron de varias medidas de control que permitan que los niños y adultos estén seguros durante la noche de Halloween.



En Pereira es donde habrá mayores restricciones para la celebración. Habrá ley seca, restricción de parrillero en moto y se restringirá la movilidad de menores de edad a partir de las 9:00 de la noche.



Estas medidas, informó la Alcaldía, para evitar alteraciones del orden público en la capital risaraldense.



“Invitamos a vivir esta celebración con alto cuidado, pero también con algunas recomendaciones, entre esas es que la ciudad tendrá ley seca a partir del lunes 31 de octubre a las 5:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del día martes 1 de noviembre. También habrá restricción de parrillero hombre o mujer mayor de 14 años en motocicletas, en el mismo horario y lapso de tiempo”, indicó la secretaria de Gobierno, Karen Zape.



Para los menores de edad habrá medidas diferentes anunciadas por Zape. La circulación de menores de 14 años después de las 7 de la noche, sin el acompañamiento de un adulto responsable. Finalmente, todos los menores de edad podrán estar en las calles hasta las 11: 00 de la noche so pena de ser “intervenidos por las autoridades”, precisó la funcionaria.



En Pereira inició la celebración con una caravana de moteros que recorrieron la ciudad en la noche del pasado domingo. La situación no revistió emergencias ni desórdenes más allá de las dificultades de movilidad que se registraron en varias zonas como el viaducto.



La ciudad contará con un espacio en el Coliseo Mayor para atender cualquier situación que se presente de alteración del orden público. Allí se contará con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional y todo el personal de la Secretaría de Gobierno.



Aunque inicialmente se prohibieron las caravanas de motocicletas en Armenia. Finalmente, este domingo 30 de octubre se realizó un recorrido concertado con la Alcaldía de la ciudad y acompañado por agentes de tránsito del municipio.



Más de 1.500 motociclistas transitaron sin inconvenientes por las vías del municipio. Según reportó la Secretaría de Tránsito de Armenia, no se presentaron accidentes de tránsito ni vandalismo ni heridos.



El secretario de Gobierno de Armenia, Andrés Buitrago, informó que pese a que se impartieron varios comparendos y se inmovilizaron algunas motos que no cumplieron con las normas, la caravana transcurrió con normalidad.



“Para hoy están prohibidas las caravanas y no se puede transitar con parrillero entre las 5:00 de la tarde y 5:00 de la mañana de mañana martes 1 de noviembre”, dijo Buitrago.



Y añadió que no podrán portar máscaras ni generar desórdenes en la ciudad.



Entre tanto, en Manizales no habrá ninguna restricción específica para este lunes. El único llamado de las autoridades es a la prevención y el autocuidado.



“Les pedimos acompañar a los menores de edad, que no estén solos en las calles; en lo posible que los adultos no se hagan responsables de más de dos menores. Además, invitamos a que se consuma y entreguen únicamente dulces empacados y que vengan de fábrica, fijarse en las fechas de vencimiento y en las condiciones del empaque y a que se desechen los dulces que no estén empacados ni rotulados”, señaló la secretaria de Gobierno de la ciudad, Diana Constanza Mejía.



La Policía Nacional en Manizales dispondrá de más de 150 hombres, quienes estarán prestos a garantizar la seguridad en parques, centros comerciales, vías principales y sitios turísticos donde se registra gran afluencia de público.



Las autoridades informaron, también que, en la madrugada del domingo, concluyó sin dificultades la caravana de moteros que abrió la celebración del Halloween en la ciudad. 2.000 moteros se tomaron varias calles y no se registró mayor alteración que las quejas de algunos ciudadanos por los ruidos intensos.

