Ordenan medida de aseguramiento para Contralor y 3 concejales de Neiva

El Juzgado Séptimo Penal con funciones de control de garantías definió la situación jurídica del Contralor, la Personera y 9 concejales de Neiva que habían sido capturados hace 2 semanas.

Este paquete de concejales y funcionarios se vieron envueltos en un escándalo de corrupción porque, al parecer, recibieron y ofrecieron dinero para la elección del Contralor y la Personera. Sin embargo estos dos funcionarios también resultaron enredados en la investigación.



La investigación de la Fiscalía demoró 2 años y se cree que algunos concejales recibieron 12 millones de pesos para "elegir a toda costa" al Contralor y la Personera quienes, tras las capturas, renunciaron a sus cargos la semana pasada.



La medida de aseguramiento en centro carcelario cobijó al Contralor Hildebran Perdomo Fernández y al empresario René Cantillo quien posiblemente financió con sus recursos la elección de la Personera y el Contralor.



La medida de aseguramiento con beneficio de detención domiciliaria fue impartida para la Personera de Neiva, Heydi Lorena Castillo, el diputado Oscar Urueña y los concejales Carlos Sterling, Luis Eduardo Penagos y Jesus Garzón.



En libertad quedaron los concejales Roberto Escobar Beltrán, Ovidio Serrato Serrato, Deiby Martínez Cortés, Dolcey Andrade Castillo y Marco Alirio Carrasquilla. La misma decisión cobijó a Luis Antonio Medina, ex contratista de la Universidad Surcolombiana de Neiva y al ex concejal Jorge EliécerCante. Todos deberán presentarse periódicamente al Juzgado y se les prohibió salir del país. Al concejal Juan Carlos Ramón Rueda no se le impuso ninguna medida.



El Juzgado señaló que, en el caso del Contralor, se demostró su conducta lesiva en contra de los principios del servicio público y sobre el empresario René Cantillo se conoció que las interceptaciones y otros elementos de prueba permitieron establecer que sí hubo ofrecimientos y dádivas para incidir en los procesos de elección del Contralor y Personera.



El Juzgado también señaló que los delitos de cohecho por dar u ofrecer se materializaron de acuerdo a las interceptaciones dadas a conocer durante las audiencias que se prolongaron dos semanas en el Palacio de Justicia de Neiva.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

NEIVA.