Medida de aseguramiento a Didier Tavera por irregularidades en el PAE

En audiencia realizada hoy en la capital de la República el Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento al gobernador de Santander, Dídier Tavera, después de que la Fiscalía delegada para la Corte Suprema le imputó el delito de celebración indebida de contratos por las irregularidades encontradas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2016.

Por este contrato, el cual asciende a 35.744 millones de pesos, fueron capturados en 2017, la secretaria de Educación de la época, Ana de Dios Tarazona; el coordinador del PAE, Aníbal Gonzales; y Luisa Fernanda Flórez, representante legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, con quien se contrató este suministro.



Entre las polémicas revelaciones que hizo la Fiscalía en el momento de las captura estuvo la de la contratación por 30 millones para el suministro de tamales con una empresa de grúas en el Meta.

El ex-Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en una visita a Bucaramanga, aseguró que: “se suscribió un contrato de 30 millones de pesos para el suministro de tamales y ese contrato se habría suscrito con una empresa que suministra grúas, en el Meta. Allí pudimos constatar, en Acacías, que la empresa no tiene por objeto la fabricación de tamales y lo más revelador es que los trabajadores de la empresa de grúas certificaron a la Fiscalía que no tenían esas habilidades culinarias, y que por supuesto no sabían hacer tamales. Como complemento, los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes”.



En mayo del 2018, Germán Trujillo Manrique, empresario y esposo de la gobernadora del Huila, Cielo González, se entregó a la justicia, tras saber que la Fiscalía tenía pruebas que lo comprometían con estas irregularidades encontradas en el contrato del PAE en Santander.

Este empresario de 49 años ha ganado decenas de contratos hasta con el ICBF para suministro de raciones a abuelos, niños y población desplazada en Huila, Caquetá, Tolima y Meta.



Esa vez, Trujillo fue enviado a prisión domiciliaria tras devolver 2.283 millones de pesos; sin embargo, en abril de este año, un juez lo condenó a 36 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de les requisitos legales que estaba pagando en la cárcel de San Gil.



Pese a la decisión, un juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel y ahora paga su condena en un apartamento de Floridablanca.

Desde el inicio de la administración de Didier Tavera Amado (2016), año a año la veeduría Comité de Transparencia por Santander le hizo seguimiento al Programa de Alimentación (PAE) con sugerencias, advertencias y alertas sobre la contratación. Pero éstas no se tuvieron en cuenta y la situación derivó en denuncias ante los organismos de control, que dieron origen a las investigaciones, y que hoy resultan en la detención domiciliaria ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá contra Tavera Amado.



María Juliana Acebedo, de la veeduría Comité Transparencia por Santander, señaló que el Comité le ha hecho seguimiento a la ejecución del PAE, “hicimos las advertencias y observaciones que fueron desestimadas por la Gobernación de Santander. Nuestra gestión ha sido con el propósito de que este Programa se ejecute de la mejor manera”, dijo Acebedo.(Le puede interesar: Los graves problemas que la Contraloría halló en el PAE)

Sobre las irregularidades denunciadas, Acebedo indicó que cada año presentó irregularidades diferentes como procesos con único oferente, problemas de ejecución y esto afectó el normal desarrollo del Programa.



“El PAE es una estrategia de permanencia escolar de los niños por parte del Gobierno Nacional. Si bien es un complemento alimenticio, la realidad social de Santander es que muchos de los niños asisten a la escuela para recibir el PAE porque es el único alimento que pueden recibir al día.



Entonces, por ejemplo en el 2018, el PAE operó solamente 59 días de 180 calendario escolar, es decir, los niños estuvieron sin alimento durante 121 días y eso pudo aumentar las cifras de deserción escolar y afectar el desempeño de los niños. El PAE es de una importancia tal que merece la vigilancia de los entes de control, ciudadanía, veeduría, padres de familia, de todos”, precisó Acebedo



Así las cosas, el presidente de la República, Iván Duque, deberá designar un gobernador encargado hasta el 31 de diciembre próximo. La decisión del Tribunal no es apelable.





BUCARAMANGA