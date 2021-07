Denuncia contra Caicedo por no reintegrar a gerente de hospital

Mayra Alejandra Castro Britto sigue a la espera de ser reintegrada a la gerencia del hospital Santander Herrera de Pivijay, después de que un juez así lo ordenara.



La ex funcionaria presentó un incidente de desacato contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por incumplir la orden judicial impartida el pasado 24 de junio del presente año.



La medida busca más que reintegro

¡Como no quise robar para ustedes por eso me sacaron, porque usted pensaba que el hospital es una tienda suya o de Fuerza Ciudadana. Corruptos!

La medida no solo busca que se cumpla el reintegro de Mayra Castro a la gerencia del centro asistencial, sino también que Caicedo sea amonestado con arresto de ocho días por incumplir con el fallo de una tutela.



Castro había sido retirada del cargo por la Gobernación por una supuesta carta de renuncia presentada por la directiva.



No obstante, la gerente apeló esta decisión acudiendo a las vías legales bajo el argumento de que su salida había sido en contra de su voluntad.



“Yo no firmé ninguna renuncia”, indicó Mayra Castro, quien en sus redes sociales también hizo un fuerte señalamiento contra el gobernador de Magdalena a quien responsabiliza de haber ordenado su salida sin justa causa.



Yo no firmé ninguna renuncia

“¡Como no quise robar para ustedes por eso me sacaron, porque usted pensaba que el hospital es una tienda suya o de Fuerza Ciudadana. Corruptos!", precisó la exgerente quien espera a través de esta nueva alternativa judicial, retornar a su cargo.



Por su parte, el Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, presentó una denuncia penal y queja disciplinaría contra el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, Juan Carlos Bonnet Pérez, quien fue la persona que ordenó el reintegro de Mayra Castro al hospital municipal.



Según la Gobernación del Magdalena, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, Juan Carlos Bonnet Pérez, que le dio trámite a la tutela se parcializó en favor de la exgerente accionante.



Archivan proceso fiscal contra Caicedo

El Contralor contra la Corrupción, German Marín Zafra, ordenó se archivara el Proceso Ordinario del Responsabilidad Fiscal, por medio del cual se pretendía incriminar al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y algunos miembros de su gabinete, por un contrato para la adquisición de mercados con alimentos y productos de aseo entregados durante la pandemia.



La gobernación suministró más de 100 mil mercados solidarios de 86 kilos, que constaban de 28 productos entre alimentos no perecederos, aseo personal y limpieza del hogar.



La Contraloría adelantó una investigación contra el mandatario y parte de su equipo de trabajo.



Sin embargo, la administración departamental argumentó que el contrato se suscribió en el marco de una declaratoria de urgencia manifiesta y la Contraloría no encontró pruebas que lo incriminen.



Además, la declaratoria surgió con el propósito de que los habitantes del Magdalena permanecieran en sus hogares debido a las medias decretadas por el Gobierno nacional y Departamental.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

