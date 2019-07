La medida cautelar que mantiene en pie a torre 'Aquarela' en Cartagena

Una medida cautelar emitida por juez a favor del Edicifico 'Aquarela' en diciembre de 2017 es hoy la piedra en el zapato para la Alcaldía de Cartagena.



La norma ha impedido derrumbar la polémica torre, que invade 619 metros de espacio público y amenaza, según el Ministerio de Cultura, la declaratoria de la Ciudad Heroica como patrimonio de la Humanidad, otorgada por la Unesco en el año de 1984.

Esta medida cautelar es la primera respuesta a una Acción Popular interpuesta por el Ministerio de Cultura en contra de la Alcaldía de Cartagena, la Secretaria de Planeación de Cartagena, La Curaduría Urbana Número uno de la ciudad y Promotora Calle 47 SAS, constructora del proyecto.

No obstante, el alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, asegura que hará respetar el espacio público y el patrimonio de los colombianos por medio de una querella policial.



“La alcaldía de Cartagena ordenó la restitución de estos 619 metros de espacio público mediante una querella policial que ya se encuentra ejecutoriada. Aquarela no cumplió la orden en el tiempo establecido y por lo tanto la querella ordena que si ellos no lo hacen, la alcaldía debe proceder a la restitución del espacio público y posteriormente, por intermedio de un procedimiento de jurisdicción coactiva, el distrito cobrará los costos al querellado”, señala el alcalde Pedrito Pereira.

A raíz de la visita de la Unesco a Cartagena se habla del impacto de ‘Aquarela’ sobre el valor universal y excepcional que llevó a esta ciudad a hacer parte de la lista de patrimonio de la humanidad Foto: Yomaira Grandett / CEET

Esta querella policiva es hoy la principal carta jurídica que se juega el Distrito, luego de que se conociera el ultimátum que le dio la Unesco a la nación, hasta el año 2021, para demoler la polémica torre construida en la entrada del barrio Torices, a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas, y evitar así que la ciudad entre en la lista negra de ciudades que podrían perder la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad.



De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, se requiere también que la Juez 11 Administrativa de Cartagena falle la Acción Popular a favor del Ministerio de Cultura. “Depende de la decisión del juez que tiene la acción popular y del alcalde que haga cumplir el fallo del proceso policivo”, señaló el procurador Fernando Carrillo Flórez.

La última palabra la tiene una juez de la República

Pero la juez 11 administrativa de Cartagena ya negó una vez el levantamiento de las medidas cautelares ordenadas el 6 de diciembre de 2017 en la Acción Popular, instaurada por el Ministerio de Cultura, las cuales mantienen paralizada la obra y sin que nadie pueda meter un dedo.



Esto limita el cumplimiento del fallo proferido por la Inspectora de Policía de la Comuna Número 2 en octubre de 2018, en el que ordena la restitución de los 619 metros del antejardín.



Mientras tanto, el Ministerio de Cultura trabaja en la finalización y complementación de los Planes de Manejo y Protección del Centro Histórico y el Patrimonio, PEMP, otra de las exigencias de la Unesco.



“Ya que se verificó que el edificio no cumple con los aislamientos que le fueron licenciados en el marco de un proceso policivo y tiene que devolver 619 metros de espacio; esto es una responsabilidad de la alcaldía”, explica Alberto Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura

La decisión clave en este caso la tiene un Juzgado de Cartagena. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

El Distrito también espera los resultados de un estudio de estabilidad solicitado a la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros.



“Hemos consultado a la sociedad de arquitectos e ingenieros de Colombia la cual nos debe presentar una propuesta para que, de acuerdo al método constructivo de esta torre, nos sugiera cual es la salida para lograr la restitución del espacio público. Necesitamos saber cuál sería el método indicado de acuerdo a las características de la construcción para realizar cuanto antes esta restitución”, agrega el alcalde Pereira.





