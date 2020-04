Médicos llevan once días esperando resultados de prueba de coronavirus

Se trata del paramédico y la médica que atendieron a la mujer con coronavirus que está aislada en un lujoso hotel de Bucaramanga.



El pasado 14 de marzo, el equipo médico llegó al hotel a atender a la mujer. “Llevaban protección, pero era muy mínima. Tuvieron contacto con la contagiada y el jueves siguiente les anunciaron que ella era positiva y los mandaron para la casa para que se aislaran”, cuenta la esposa del paramédico.

Ella llamó a la EPS de su esposo para pedir una prueba, ya que tuvieron contacto por más de 15 minutos y a menos de dos metros de la paciente. Tras la insistencia de Vicky, accedieron a realizarle la prueba de covid-19 al esposo el pasado 23 de marzo. Han pasado once días y los resultados aún no se conocen.



“Nos preocupa no saber el resultado, no sabemos si es negativa si es positiva, nosotros vivimos solos acá en la casa y todos estamos aislados y no podemos salir ni a la tienda a comprar un pan”, dice la mujer. (Les recomendamos: Entreténgase durante esta cuarentena con este test de lógica)

Hemos tenido dificultad para respirar pero no sabemos si es de la preocupación por la misma prueba o de la misma situación que estamos viviendo

Además de la demora del resultado, la EPS le dio 14 días de incapacidad al esposo que iniciaron una vez se conoció el positivo de la mujer en el hotel, es decir, el pasado 20 de marzo, “esa incapacidad vence hoy y desde la EPS dicen que no le renuevan la incapacidad pero desde la secretaría de Salud dicen que no puede salir sino le dan hasta cárcel, no sabemos qué hacer”, indicó la esposa del paramédico.



“No hemos tenido sintomatología, solo hemos tenido dificultad para respirar pero no sabemos si es de la preocupación por la misma prueba o de la misma situación que estamos viviendo”, indica la mujer.



La esposa del paramédico es enfermera jefe de una reconocida clínica de Floridablanca, le preocupa que por la demora en las pruebas ella no pueda ejercer su profesión y seguir salvando vidas, “podríamos estar nosotros como personal de enfermería ayudando a controlar la emergencia sanitaria, a atender pacientes, pero estamos esperando hace once días una prueba que sale en tres días, no es justo”, enfatiza.

Demoras en los resultados de las pruebas

Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander, confirmó que hay represamiento en los resultados de las pruebas de covid-19, "en este momento tenemos pendientes por llegar casi el 50 por ciento de las pruebas que hemos enviado. Se han enviado 746 muestras y solo hemos recibido el resultado de 350", indicó el Secretario.





